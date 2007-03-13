تهران و واشنگتن خواهان شکست نشست بغداد نبودند / اختلافات عمیقی بین ایران و آمریکا وجود دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری فرانسه در تحلیلی نوشت: زلمای خلیل زاد سفیر آمریکا در بغداد درباره نتیجه بخش بودن این نشست ابراز امیدواری کرد و کاندولیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا نیز گفت که درنشست بعدی که احتمالا در ترکیه خواهد بود، شرکت خواهد کرد.

" دیوید میلیکین" نویسنده این تحلیل خاطر نشان می کند : البته مذاکرات روز شنبه( 19 اسفند) مورد استقبال کارشناسان سیاست خارجی قرار گرفت . این کارشناسان رایس و جرج بوش رئیس جمهوری آمریکا را تحت فشار قرار داده اند تا به تحریم دیپلماتیک ایران و سوریه پایان دهند؛با این وجود آنها این گفتگوها را به گونه ای تلقی کردند که هیچ راه جدیدی را در موضوعات مهم نشان نداد.

"پارتیک کلاوسون" تحلیلگر انستیتو سیاست خاور نزدیک واشنگتن گفت :"نشست بغداد کاملا در تغییر درک و فهم از آنچه که آمریکا انجام می دهد، سودمند بود."

"شیبلی تلهامی" از انستیتو بروکینگز آمریکا نیز گفت : موفقیت اصلی این کنفرانس این بود که دو طرف با هم دیدار کردند و تبادلات خود را در حد پایینی انجام دادند تا از هر گونه عصبانیتی که ممکن بود به نشست بعدی آسیب وارد کند، جلوگیری کنند .

وی افزود:"هیچ یک از طرفها نمی خواست این نشست شکست بخورد و این طورهم نشد، اما این امر همچنین به این معناست که هیچ چیز دیگری هم انجام نشد."

گفتگوهای روز شنبه پس از یک دوره قدرت نمایی آمریکا در برابر ایران انجام شد که شامل استقرار دو ناو هواپیمابر آمریکا در خلیج فارس بود.

"دیوید ستر فیلد" مشاور ارشد رایس که همراه با خلیل زاد در این نشست شرکت کرده بود، ادعا کرد:"ما این مسئله را روشن کردیم که نوع رفتار آنها( ایران و سوریه) به طور کلی با تعهدات این دو کشور برای یک عراق باثبات، امن و صلح آمیز متناقض است و رفتار آنها باید متوقف شود." این در حالی بود که ایران این اتهامات را رد کرد.

کلاسون در این باره گفت:" مشاجرات نشان می دهد که واقعا داشتن یک توافق اساسی بین آمریکا و ایران در بسیاری از موارد که آنها را جدا می کند، چقدر دشوار است."

تلهامی هم خاطر نشان کرد:"درپایان این مسئله برای آمریکا دشوار است که از ایرانی ها همکاری کاملی را در مواردی که بیشترین اهمیت را برای آمریکا دارد، دریافت کند؛ بدون آنکه در ازای آن چیزی را به آنها بدهد."