به گزارش خبرنگار مهر، محمد نهاوندیان رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران صبح امروز در جلسه هیئت نمایندگان اتاق تهران که با حضور رفعت بیات نماینده مجلس و حسن طاهریان مشاور معاون اقتصادی وزارت امور خارجه برگزار شد، گفت: اتاق تهران به منظور گسترش روابط با سایر اتاق‌های بازرگانی کشورهای جهان اقدام به برگزاری روز اقتصاد ایران در سه کشور اسپانیا، پرتقال و ایتالیا طی دو ماه اخیر کرد.

وی افزود: در نشست‌هایی که با فعالان بخش خصوصی هر 3 کشور داشتیم، زمینه‌های بسیار مناسب فعالیت تجاری ایران در این کشورها دیده شد و فعالان این کشورها با آگاهی از فضای جدید اقتصاد ایران به دنبال ابلاغ سیاست‌های اصل 44 اعلام کردند که احساس امنیت آنها برای سرمایه‌گذاری در ایران با این سیاست‌ها افزایش یافته است.

نهاوندیان با بیان این که هم‌اکنون فصل دیپلماسی اقتصادی با نقش‌آفرینی بخش خصوصی فرا رسیده است، افزود: با توجه به علاقه سرمایه‌گذاران خارجی برای اطلاع‌ یافتن از شرایط جدید اقتصادی ایران، بخش خصوصی کشورمان باید به این اطلاع‌رسانی کمک نماید.

وی با بیان این که زمینه‌های همکاری با 3 کشور فوق، بسیار بیشتر از مبادلات کالایی است، اظهار داشت: ایران می‌تواند با کشورهای ایتالیا، اسپانیا و پرتقال اقدام به سرمایه‌گذاری‌های متقابل و اجرای پروژه‌های مشترک کند.

رئیس اتاق تهران اضافه کرد: در فضای سیاسی کردن ارتباطات اقتصادی ایران با دیگر کشورها از سوی مخالفان، علاقه همکاری‌های تجاری در مذاکرات با مقامات بخش خصوصی 3 کشور فوق، بر نگرانی‌های مصنوعی غلبه داشت و آنها از سیاسی-امنیتی کردن روابط اقتصادی ایران نگران بودند.

نهاوندیان با اشاره به این که طی سالیان اخیر همواره این دولت بوده که اقدام به برقراری ارتباطات تجاری با طرف‌های خارجی می‌کرده است، افزود: اکنون بخش خصوصی کشور باید چهره جدید اقتصادی ایران را به کشورهای جهان نشان دهد.

وی ساماندهی سفارتخانه‌ها برای حمایت از بخش خصوصی را ضروری دانست و گفت: اتاق بازرگانی تهران برای طراحی شرح وظایف جدید سفارتخانه‌ها با محوریت بخش خصوصی آماده است.

نهاوندیان با بیان این که سفارتخانه‌های ما توانایی ارائه اطلاعات کافی به سرمایه‌گذاران خارجی را ندارند و امکان تماس سریع سرمایه‌گذاران خارجی به کشور را ندارند، گفت: فضای حقوقی کارآفرینی در ایران باید به نحو اعتمادبرانگیز و نه تبلیغاتی، ارائه شود و تغییرات فضای حقوقی سرمایه‌گذاری در ایران باید به طور مستمر به بخش خصوصی دیگر کشورها اطلاع‌رسانی گردد.

وی با اشاره به سفر هیئت اتاق بازرگانی تهران به اسپانیا و بازدید از شرکت نفتی رپسول اسپانیا گفت:‌ مقامات شرکت رپسول اعلام کردند برای انجام سرمایه‌گذاری 4 میلیارد دلاری قرارداد اخیر با ایران برای توسعه دو فاز پارس جنوبی بسیار جدی هستند.