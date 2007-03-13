تذکر شورا به شهرداری در خصوص عدم تخصیص کمک به تاکسیرانی

به گزارش خبرنگار مهر ، رئیس شورای شهر تهران در سیصد و دهمین جلسه شورا با تاکید بر اینکه شورا 10 میلیارد تومان تصویب کرده است و شهرداری حاضر به پرداخت 5 میلیارد آن شده بود ، گفت: پیشنهاد این است که پول پیشنهادی شهرداری که 3 میلیارد است را تاکسیرانی نگیرد تا به 5 میلیارد تومان افزایش یابد.

مهندس مهدی چمران در حالی این موضوع را اعلام کرد که خسرو دانشجو دیگر عضو شورای شهر تهران تذکر شورا به شهرداری را تدوین و در اختیار منشی جلسه قرار داد و معاون حقوقی شهرداری نیز طی یادداشتی به چمران ، توافق شهرداری به پرداخت 3 میلیارد تومان به تاکسیرانی را اعلام کرد.

حسن بیادی نیز با اعتراض به نامه محمد تقوی ، معاون حقوقی شهرداری تهران گفت: چند لحظه قبل به من گفتید 5 میلیارد در حالی که 3 میلیارد اختصاص داده اید.

نایب رئیس شورای شهر تهران همچنین در خصوص مشکلات تاکسیرانان افزود: نظارت بر کار تاکسی ها نیازمند ابزاری است و نظارت شونده هم باید حقوقی داشته باشد در حالی که هزینه تغییرات ، سوخت ، تصادفات و سرمایه کاری از خود تاکسیرانان است و هیچ کمکی به آنان نمی شود.

وی با اشاره به اینکه افزایش کرایه تاکسی باید مانند سایر افزایش ها در شهرداری که چند برابر است باشد ، گفت: تقصیر مسافر و راننده بر عهده ما است ، یا باید امتیازاتی به تاکسی ها داده شود و یا نرخ را در اختیار خود آنان قرار دهیم.

نایب رئیس شورای شهر تهران ، تصمیم گیری ها در این مورد را ناعادلانه توصیف کرد و افزود: صد هزار نفر از مردم تهران تاکسیران هستند که باید برای آنان عادلانه تصمیم گرفت.