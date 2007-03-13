به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، ویلیام موری سخنگوی صندوق بین‌المللی پول با اشاره به شکایت ایران علیه تحریم‌های آمریکا علیه بانک صادرات گفت: ما درخواست مقامات ایرانی را بررسی کردیم و توصیه ما ایران است که اقدامات جدید آمریکا علیه ایران به افزایش محدودیت‌ ارزی تبدیل نشده است.

ایران اواخر سال 2006 از صندوق بین‌المللی پول خواسته بود تحریم آمریکا علیه بانک صادرات را بررسی کند که آیا این تحریم مغایر با قوانین بین‌المللی محدودیت‌های ارزی است یا خیر؟ آمریکا بانک صادرات را به تامین مالی تروریسم متهم ساخته است.

مسئله شکایت ایران علیه تحریم‌های بانکی آمریکا در جلسه هیئت رئیسه صندوق بین‌المللی پول برای بررسی اقتصاد ایران، دوباره مطرح شد.

ایران اعلام کرده که از زمان قطع مبادلات مالی بانک صادرات از سوی آمریکا، این بانک از صدور اعتبارات اسنادی به واحد پول دلار محروم مانده و این امر بر مبادلات و صورتحساب‌های این بانک تاثیر گذاشته است.