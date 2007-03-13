آمریکا همچنان در برابر حل بحران لبنان مانع تراشی می کند / تحرکات ایران و عربستان برای حل بحران لبنان امیدوار کننده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه خبری العالم، "غالب ابوزینب" گفت : با وجود مانع تراشی های آمریکا، مخالفان دولت "فواد سنیوره" به پایان بحران و ایجاد ثبات و آرامش در لبنان خوش بین هستند؛ هرچند دستیابی به راه حل چند هفته طول بکشد.

وی تاکید کرد: اگرراه حلی برای پایان بحران سیاسی لبنان پیدا نشود؛ زمینه های درگیری افزایش می یابد و ضربه ای سنگین به وحدت و حاکمیت لبنان وارد می شود.



عضو شورای سیاسی حزب الله لبنان اظهار داشت : باید با ایجاد توازن سیاسی و قدرت در داخل لبنان و تقویت وحدت ملی مانع دولت آمریکا شویم تا لبنان را به هرکجا که خواست، نبرد.



ابوزینب درباره اینکه آیا به حل بحران سیاسی لبنان خوش بین است، گفت : فضایی مثبت در جهان عرب و جهان اسلام ناشی از تحرک موثر جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی ایجاد شده و ما را به سوی حل وفصل بحران سیاسی کنونی سوق

می دهد.



وی افزود: دولت آمریکا امروز در وضعیتی قرار گرفته که درصدد خروج از بحران است و برای واشنگتن مسلم شده که

نمی تواند قدرت های سیاسی منطقه را به هیچ وجه نادیده بگیرد و این روند خوش بینی ما را بیشتر کرده است.



عضو شورای سیاسی حزب الله لبنان خاطرنشان کرد: "سمیر جعجع " رئیس حزب نیروهای لبنانی و " ولید جنبلاط " رئیس حزب سوسیاسیت ترقی خواه لبنان درتلاش برای ادامه بحران هستند، اما اگر آمریکا آنها را به سوی ایده حل بحران به منظور تامین منافع خود در منطقه سوق دهد؛ آنها ناچار به قبول هستند.



ابوزینب تاکید کرد: آمریکا از توانایی جعجع و جنبلاط درحذف نقش مخالفان دولت کنونی لبنان مایوس شده است.



وی اهمیت اعتراف "ایهود اولمرت"نخست وزیر رژیم صهیونیستی درباره برنامه ریزی برای حمله به لبنان 4ماه قبل از آغاز جنگ 33 روزه اخیر را گواهی برصحت محاسبات مقاومت و واهی بودن ادعاهایی دانست که حزب الله را در شروع این جنگ مقصر اعلام کردند.



عضو شورای سیاسی حزب الله لبنان گفت: از همان شروع تجاوز اسرائیل به لبنان برخی در داخل به طولانی شدن جنگ و وارد آمدن ضربه ای ویرانگر و سخت به حزب الله امید داشتند و حتی برای آن تلاش کردند. ما اسامی آنها را دراختیار داریم، اما اکنون که در آستانه حل وفصل بحران سیاسی لبنان هستیم؛ قصد حسابرسی و مواخذه کسی را در این زمینه نداریم.