مهلت ارسال آثار به جشنواره تئاتر بانوان تمدید شد

به گزارش خبرگزاری مهر، ستاد خبری جشنواره تئاتر بانوان اعلام کرد دو گروه نمایشی عروسکی از کشورهای فرانسه و هند متقاضی شرکت در بخش عروسکی ششمین جشنواره تئاتر بانوان شده اند. این دو گروه در زمان برگزاری جشنواره کارگاههایی برگزار خواهند کرد.

به پیشنهاد رضا امامی، مسئول بخش خیابانی جشنواره تئاتر بانوان، نیز جوایز این بخش به سه سکه بهار آزادی افزایش یافته و برای اولین بار گروههای نمایشی خیابانی بانوان می توانند در این بخش حضور یابند. گروههای متقاضی حضور در ششمین جشنواره تئاتر بانوان می توانند از ششم فروردین 86 به دبیرخانه جشنواره در بلوار میرداماد، بعد از تقاطع بزرگراه مدرس، بن بست 20 متری شهید قدوسی (12 بهمن)، کوچه 12 بهمن، پلاک 10، طبقه سوم مراجعه کنند.