دانشگاه تمدن ساز اسلام باید احیا شود/ اندیشمندان ایرانی از افتخارات جهان محسوب می شوند

دکتر محمد مهدی زاهدی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری نیز در مراسم افتتاحیه این کنگره سخنرانی کرد و گفت: یکی از دغدغه های فکری در وزارت علوم بحث تحقیقات علوم انسانی است. در احادیث مختلف در مورد علم آموزی، رجحان و برتری عالم و دانشمند نسبت به سایر اقشار جامعه مطالب متعددی آمده است.

دکتر زاهدی گفت: ایران در طول تاریخ دانشمندان و اندیشمندان بسیاری داشته که موجب افتخار جهان اسلام و پهنه گیتی بوده اند چون بیرونی، رازی، ابن سینا، ابن مسکویه، طبری و بیهقی که اگر شعرا و نویسندگان را نیز اضافه کنیم شاهد صف طولانی از اندیشمدان ایرانی در جهان خواهیم بود .

وی تصریح کرد: متأسفانه در زمانی که کشور دچار تاخت و تاز و هجمه ها قرار گرفت رشد علمی ایران را تا حدودی تحت تأثیر قرار داد و همزمان با آن دوره رنسانس در غرب را شاهد بودیم و پس از آن نوعی رکود و شاید خودباختگی در ما ایجاد شد که فعالیتی را که در حوزه های مختلف علمی و علوم انسانی نداشته باشیم . بعد از انقلاب حرکتی نو ایجاد شد که این حرکت در دانشگاهها و حوزه ها توأم بود. اما شتاب و سرعتی را که انتظار می رفت، نداشت.

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با تأکید بر اینکه شرایط زمانی و مکانی و بحثهای نرم افزاری و سخت افزاری برای این رشد به صورت تابع نمایی تحقق می یابد، یاد آور شد: جریان سازی علمی و طرح نظریات جدید در این حوزه با ایجاد فضای آزاد اندیشانه و تکریم عالمان برجسته صورت می گیرد. جشنواره بین المللی فارابی جهت تکریم از بزرگان علوم انسانی هم در کشور و هم در جهان اسلام برگزار می شود تا بتواند بخش کوچکی از زحمات اندیشمندان ما و دانش آنها را ارائه کند.

وی با بیان اینکه باید مراحل علوم انسانی کاربردی شود، اظهار داشت: خط مشی فائق آمده بر رشته ها، آسیب شناسی رشته ها و بازنگری سرفصلهای این رشته ها باید منطبق با نیازهای امروز و فردای جامعه باشد، بنابراین آسیب شناسی فعلی و بازنگری بر اساس نیازهای فردا جزء اولویت باید باشد. این کار باعث رشد بیشتر و کیفیت بهتر است .

دکتر زاهدی با اشاره به اینکه در چشم انداز فردای علوم انسانی باید پژوهشگاهها به طور تخصصی به علوم بپردازند، گفت: شاید یکی از مشکلات وارد شدن غیر تخصصی به رشته هاست . بنابراین باید با یک برنامه جدید علمی راهکارهایی فراهم کرد تا بستر تولید علم فراهم شود. مانند تربیت پژوهشگر و استاد. از این رو همکاری اندیشمندان در این عرصه لازم است.

وی در ادامه یاد آور شد: باید ترتیبی اتخاذ شود تا نشریات علوم انسانی در مراکز علوم انسانی به عنوان پژوهشهای مرجع و دارای استاندارد علمی تلقی شوند. از این رو چاپ تولیدات علمی و مجلات با رنگ و لعاب استاندارد می توانند به این مسئله کمک کنند.

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با بیان اینکه مطالعات بین رشته ای مغفول شده است چرا که بین رشته ای می تواند میدانی جدید در علوم انسانی منطبق با نیازهای جامعه بیافریند، افزود: بنابراین 110 رشته میان رشته ای تعریف شده که کارگروههای مختلف در حال تعریف دروس و سرفصلهای آن برای دانشگاهها هستند.

دکتر زاهدی در ادامه با تأکید بر اینکه باید بستر لازم برای ایجاد تمدن و فرهنگ اسلامی را فراهم کنیم، افزود: در برنامه چشم انداز امروز و فردا باید دانشگاه تمدن ساز اسلام را احیا کرده و تولید مجله های تخصصی در این راستا تأکید جدی دارد. برای اعتبار دادن به این مجله باید هیئت تحریریه گواه علمی بودن آن باشد.

اولین کنگره علوم انسانی" وضعیت امروز، چشم انداز فردا " 22 تا 24 اسفند برگزار می شود .