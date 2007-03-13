به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین الهام سخنگوی دولت در ادامه نشست هفتگی خود با خبرنگاران، تاکید کرد که غیر ازپاداشی که طبق قانون به کارمندان دولت تعلق می گیرد، هیچ پرداخت اضافه نباید به آنها صورت بگیرد و این حکم قانونی و تاکید دولت بوده است.

وی در پاسخ به سئوال خبرنگاری که مدعی سرسختی دولت در تاکید بر مواضع غیر منطقی از جمله در موضوع مربوط به عقب کشیدن ساعت، افزود: اینکه دولت را به سرسختی محکوم می کنید، رویکردی غیر مهربانانه است و بهتر است کمی با دولت مهربانتر باشید.

الهام ادامه داد: دولت از ظرفیت کار کارشناسی خوبی برخوردار است و در حوزه تغییر ساعت نیز در سال 70 بدون هیچ گونه استدلالی برای این امر ساعت را بر اساس فرضیه های ثابت نشده است، تغییر دادند. این کارها نه در آغاز استدلالی روشن داشت و نه در پایان و تنها مسئله آن عادت برخی از مردم به این روند بود.

سخنگوی دولت همچنین با اشاره به کاهش رشد مصرف در نتیجه رویکرد دولت نهم نسبت به لزوم عدم تغییر ساعت، گفت: به هر صورت این موضوع از اختیارات دولت است و چنانچه بخواهیم این اختیارات قانونی را هم مخدوش کنیم، بر خلاف اصول قانون اساسی رفتار کرده ایم.

وی در پاسخ به این سئوال که منظور دکتر لاریجانی از پاسخ متقابل ایران به تشدید تحریم های احتمالی شورای امنیت چیست؟ اظهار داشت: تحریم ها هیچ تاثیری بر روند پیشرفت این ملت ندارند و برای ما مطلب تازه یا ادبیات جدیدی نیست؛ ما این فن آوری ها را با اراده، علم و توانایی ملی جوانان این کشور و فرهیختگان خودمان با اجماع و حمایت همگان در مسیر مصالح ملی به دست آورده ایم و پیشرفتمان را هم بدهکار کسی نیستیم و از این جهت هیچ نگرانی نداریم.

الهام با بیان اینکه حمایت و پشتوانه جهانی از جمهوری اسلامی ایران امروز به مراتب بیش از گذشته است، افزود: امروز نفوذ معنوی جمهوری اسلامی ایران در کشورهای خارجی بیش از گذشته شده و طبیعی است که ما در برابر هر تهدیدی پاسخ مقتضی به صورت جدی محکم و مناسب خواهیم داد.

سخنگوی دولت تصریح کرد: ایران این توان را دارد که پاسخ تهدیدات آنها را بدهد و طبیعتا اتخاذ مسیر تحریم و هر گونه فشار بر ما آنها را آسیب پذیر تر می کند؛ پیام ما عدالت، آرامش ، صلح برای همگان، ارتقاء ورشد و پیشرفت همه کشورها و همچنین کاهش تبعیض های جهانی و ایجاد نظام متوازن بین المللی است.

وی خاطر نشان کرد: ما نگران نیستیم بلکه نگران آنهاییم که عاقلانه تصمیم بگیرند.

الهام درباره تحولات اخیر روابط ایران و روسیه در ارتباط با موضوع نیروگاه بوشهر نیز گفت: ما در این خصوص خوشبین هستیم و مذاکرات هم در این رابطه ادامه دارد؛ انشاء الله موضوع طبق اصول و تعهدات طرفین دنبال و نهایتا حل خواهد شد.

سخنگوی دولت در ارتباط با اخبار منتشر شده مبنی بر آزادی یک تبعه آلمانی که پیش از این در خلیج فارس دستگیر شده بود اظهار داشت: قوه قضائیه در این خصوص دارای اختیار است و نسبت به عفو یا مرخصی مجرمان نیز توضیح لازم را خواهد داد.

وی در واکنش به اظهارات اخیر آیت الله هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام مبنی بر اینکه دوره آزمایشی دولت تمام شده است، افزود: این صحبت ها خیلی مهم و قابل پاسخ دادن نیست؛ مسئول اجرای امور کشور دولت است و اختیارات دولت در این چارچوب کاملا روشن است ضمن آنکه نباید مشکلات سیاسی را به امور ساختاری وارد کرد.

الهام ادامه داد: نباید بین نگاه سیاسی و تکالیف ساختاری خلط کنیم و اگر موضوعی را از دیدگاه حزبی، شخصی یا حتی تخصصی نمی پسندیم نباید با استفاده از ظرفیت های ساختاری در پی تحمیل آن برآییم.

سخنگوی دولت همچنین گفت: اختیارات مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص نظارت، کاملا روشن است و به هیچ وجه اینگونه نیست که مجمع بخواهد در عرض دستگاه اجرایی کشور به شکل دستگاهی دیگر ظاهر شود و به اعتقاد ما هر قدر که این موارد ریز تر و موردی تر شود جایگاه مجمع را تنزل می دهد و این اصلا مناسب نیست.

وی تاکید کرد: کاملا روشن است که بودجه مصوب مجلس بوده و دولت تنها آن را اجرا می کند ضمن آنکه بررسی تقریغ بودجه نیز بر عهده مجلس است و این حرفها بیشتر سیاسی است تا کارشناسانه.

الهام همچنین در باره ابتکارات رئیس جمهور که فضای جدیدی را برای کشور ایجاد کرده است، اظهار داشت: ما پیشرفت خوبی را داشته ایم و روند کار ما به خوبی پیش رفته و نه تنها متوقف نشده که مسیر رشد و سرعت در رسیدن به اهداف را خوب پیموده ایم.

سخنگوی دولت با اشاره به دستاوردهای کشور در عرصه فناوری صلح آمیز هسته ای افزود: ما این دستاوردهای را اعلام کردیم و مردم هم به مناسبت آن جشن گرفتند؛ جمهوری اسلامی ایران امروز یک کشور هسته ای است و این یک واقعیت مسلم بوده و این دستاورد نیز محصول مدیریت، اجماع و تلاشی است که همگان داشتند و رئیس جمهور نیز در صدر مدیریت اجرایی کشور به عنوان نماینده ملت این هدف و عزت را حفظ کرده است.

وی ادامه داد: در عرصه سیاسی نیز ما موفق بوده ایم و با بررسی نسبت ها، دستاوردهای ما بیشتر از هزینه های پرداختی بوده و با توجه به اهمیت و قیاسی که با دیگران داشته ایم کشور موفقی بوده و نسبت به عظمت کارمان هزینه ای نداریم و اینها از اصول مدیریت خوب است.

به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین الهام در بخش دیگری از نشست خبری امروز خود با اشاره به فیلم 300، گفت: این برنامه های تهاجم گسترده فرهنگی از شگردهایی است که همیشه دنبال شده و بخش هایی از آن در قالب توهین و تحریف مبانی ملی و فرهنگی کشورها است.

وی افزود: هیچ ملت و دولتی نه تنها این گونه رفتار را نمی پذیرد بلکه آن را نوعی رفتار دشمنانه تلقی می کند و در این زمینه مراکز آموزشی ما باید با تقویت بنیانهای صحیح فرهنگی و معرفی واقعی ملت در حوزه های مختلف پاسخ این اقدامات را بدهند.

سخنگوی دولت در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر، مبنی بر اینکه با توجه به موضع پیشین کشورمان در خصوص غیر قانونی بودن عملکرد شورای امنیت علیه فعالیتهای هسته ای ایران آیا سفر رئیس جمهور به نیویورک به منزله مشروعیت بخشی به این نهاد بین المللی و در تناقض با موضع قبلی نظام نخواهد بود؟ گفت: کار غیر قانونی هرگز قانونی نمی شود و این ابتکار نیز به معنای مشروعیت دادن به اموری است که ما آنها را غیر قانونی می دانیم نیست و اینها منافاتی با هم ندارند.

الهام در پاسخ به سئوال دیگر خبرنگار مهر مبنی بر اینکه آیا تنها با تشکیل جلسه آتی شورای امنیت که به منزله نهایی شدن قطعنامه ای دیگر علیه ایران خواهد بود، ابتکار جدید رئیس جمهور در بحث هسته ای به جریان خواهد افتاد؟ اظهار داشت: ما به دنبال پیشبرد اهداف و مصالح کشور هستیم و از هر ظرفیتی برای این منظور استفاده می کنیم.

وی افزود: جزئیاتی که شما درباره این سفر پیگیری می کنید فعلا کمی زود است و امیدوارم اصلا نیازی به این مسائل نباشد ضمن آنکه اصلا مسئله ای نیست که ما نگران آن باشیم و اگر کمی انتظار بکشیم خیلی از مسائل روشن خواهد شد.

سخنگوی دولت در پاسخ به این سئوال که با توجه به نزدیکی برگزاری اجلاس اوپک آیا دولت برنامه ای برای استفاده از اهرم نفت در جهت کاهش تهدیدات غرب علیه ایران ندارد؟ گفت: همانگونه که پیش از این اعلام شده ما در هر شرایطی به اقتصادی مصالحمان می توانیم تصمیم گیری کنیم واین فشارها بی پاسخ نخواهند ماند ضمن آنکه ممکن است پاسخ به آنها شدید تر باشد.

الهام در ادامه این نشست خبری درباره برخی اظهار نظرها مبنی بر اینکه بودجه مورد نظر دولت برای سال آتی بودجه ای تورم زا است ادامه داد: داده های ما چنین چیزی را نشان نمی دهد و برنامه و بودجه ای که دولت ارایه داده مورد پذیرش مجلس قرار گرفته و این بودجه بودجه ای تورم زا نیست.

وی با بیان اینکه باید درانتظار خروجی نهایی بودجه از مجلس بمانیم، تاکید کرد: تلاش دولت کشاندن بودجه به سمت یک رقمی شدن تورم بوده و آمارهایی هم که در این رابطه مطرح می شود عموما تخمینی است.

سخنگوی دولت خاطر نشان کرد: ما این نگرانی های را به جا نمی دانیم اما همانگونه که ذکر شد تلاش دولت حفظ و کاهش تورم است و فکر می کنم کسانی که به چنین مباحثی دامن می زنند بیشتر در پی نوعی التهاب هستند و این خود یک نوع تورم سازی روانی بوده که به مصلحت مردم نمی باشد.