دوپاره شدن نمایشگاه کتاب بازدیدکنندگان را به نصف تقلیل می دهد / انجمن اسلامی نماینده همه ناشران مذهبی نیست

حمید سیاح مدیر نشر اسلام و از ناشران مذهبی بازار در گفتگو با مهر، عنوان کرد: برخی افراد می خواهند خود را به عنوان نماینده ناشران مذهبی معرفی کنند؛ در حالی که گفته هایشان دیدگاه همه ناشران مذهبی نیست .

وی افزود : من نمی دانم معاونت فرهنگی ارشاد بر اساس چه مستندی می گوید که تنها شش، هفت ناشر با برگزاری دوپاره نمایشگاه کتاب تهران مخالف هستند، در حالی که هر روز بر تعداد ناشرانی که در برابر این تصمیم موضع گیری می کنند افزوده می شود .

این ناشر مذهبی خاطرنشان کرد : اینکه برخی مسئولین عنوان می کنند موضع گیری در برابر دوپاره کردن نمایشگاه کتاب بی دلیل و غیرکارشناسی است خود اظهارنظری غیرکارشناسی است. چرا برخی اصرار دارند نظرات کارشناسان و مدیران شهری را کم اهمیت نشان داده و دیدگاه خود را که هیچ تخصصی در زمینه ترافیک و برگزاری نمایشگاه ندارند تخصصی جلوه دهند؟

مدیر نشر اسلام یادآور شد : بر خلاف آنچه انجمن اسلامی گفته است، اقدام خود این انجمن کاملا سیاسی بود؛ در حالی که ناشران تنها اعلام کرده بودند با این شرایط امکان ثبت نام ما در این نمایشگاه وجود ندارد و این مساله مانند این است که ناشران نخواهند در نمایشگاه استانی شرکت کنند . آیا وقتی ناشران در نمایشگاه های استانی حاضر نمی شوند می گویند سیاسی کاری شده است .

سیاح گفت : انجمن اسلامی نماینده همه ناشران مذهبی نیست ؛ چرا که برخی از این ناشران با طرح دوپاره کردن نمایشگاه کتاب تهران مخالف هستند .

وی خاطرنشان کرد : همانطور که تجربه نمایشگاه قرآن نشان داد مردم از برگزاری نمایشگاه کتاب تهران در محل مصلی استقبال نمی کنند زیرا حمل و نقل کتاب برای مردم در این مکان بسیار دشوار خواهد بود و خریداران باید کتابها را تا مسافت طولانی حمل کنند .