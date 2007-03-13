افتتاح نمایشگاه دستاوردهای یک ساله سفر رئیس جمهور در هرمزگان

به گزارش خبرنگار مهربه هرمزگان ، معاون اول رئیس جمهور در حاشیه مراسم افتتاح نمایشگاه دستاوردهای یک ساله سفر ریاست جمهوری به استان هرمزگان ضمن بازدید از این نمایشگاه در جمع خبرنگاران رشد فرهنگ در استان هرمزگان را نمونه ارزیابی کرد .



وی با بیان اینکه استان هرمزگان دراغلب فعالیتهای عمرانی مقام اول را کسب کرده است خبر داد : در گزارشی که شیخ الاسلامی استاندار هرمزگان ارائه می کند جهش چند جانبه ای را در این استان ملاحظه خواهیم کرد.

داوودی خاطرنشان کرد: دولت مردمی دولتی است که همه مردم در کلیه امور آن مشارکت داشته باشند.



معاون اول رئیس جمهور با تاکید بر رشد اشتغال در سالهای اخیر گفت: این همان دولت مردمی است که همه مردم درگیر فعالیتها و امورات مختلف آن هستند.

وی تاکید کرد: در انتهای دولت نهم این توفیق را خواهیم داشت که ایرانی را با چهره ای متفاوت در فعالیت تمامی مردم در کلیه عرصه ها مشاهده کنیم .

داوودی با اشاره به کلنگ زنی شهرک مسکونی پیامبر اعظم (ص) افزود: با این طرح امیدواریم مسئله کمبود مسکن مرتفع شود.

وی همچنین افتتاح نمایشگاه دستاوردهای یک ساله سفر رئیس جمهور و هیات دولت به استان هرمزگان را پروژه مهمی در این سفر دانست و اظهار داشت: امیدواریم از این رهگذر مردم استان هرمزگان سود ببرند.

معاون اول رئیس جمهور با اشاره به معنی اصلی جامعه مدنی تصریح کرد : جامعه مدنی صرفا رای دادن مردم نیست بلکه مردم باید فعالانه در کلیه امور مشارکت داشته باشند.