وزیر اقتصاد و تجارت سوریه از کتابخانه ملی ایران بازدید کرد

به گزارش خبرنگار مهر،در این بازدید، لطفی وزیر اقتصاد و تجارت سوریه، که سرپرستی کمیسیون مشترک ایران و سوریه را نیز برعهده دارد، کتابخانه ملی ایران را جزو کتابخانه های نادر منطقه خاورمیانه دانست و گفت : از آن جایی که این کتابخانه برای سطوح مختلف علمی و اجتماعی جامعه امکاناتی ویژه ای را تدارک دیده است، از ویژگی های برجسته ای برخوردار است و فضای مطالعاتی را برای اقشار مختلف جامعه فراهم می کند.

وزیر اقتصاد و تجارت سوریه همچنین افزود: ما زمان زیادی را برای تجهیز کتابخانه هایمان در سال ها و قرون گذشته از دست داده ایم و الان باید به سرعت این عقب ماندگی را جبران کنیم.

وزیر اقتصاد و تجارت سوریه در این بازدید آمادگی وزارت اطلاع رسانی و کتابخانه ملی اسد سوریه را در همکاری بیشتر با جمهوری اسلامی ایران در زمینه خدمات کتابخانه ای و علوم کتابداری اعلام کرد.

علی اکبر اشعری مشاور فرهنگی رئیس جمهور و رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی نیز در دیدار با وزیر اقتصاد و تجارت سوریه، با اشاره به تکنولوژی های به کار رفته در این کتابخانه، گفت: سعی می کنیم برای اطلاع رسانی سریع تر و بهتر، در شش ماهه نخست سال آینده، کتابخانه ملی را وارد عرصه های فنی تر و پیشرفته تری کنیم و در این راه از متخصصان داخلی استفاده خواهیم کرد و در تلاشیم تا برخی از فناوری های نوین را نیز بومی کنیم.

اشعری اضافه کرد: درست است که ما در سال ها و قرون گذشته به واسطه عملکرد حاکمان کشورهایمان عقب مانده ایم، اما در حال حاضر از مناطق شرقی خاورمیانه و کشورهای اسلامی علائمی بروز می کند که دوباره یکه تاز عرصه علم در دنیا می شوند.

رئیس کمیسیون مشترک ایران و سوریه نیز در ادامه از بخش های مختلف کتابخانه ملی از جمله کتابخانه های نابینایان، کودک و عمومی بازدید کرد و گزارشی از روند ساخت کتابخانه ملی جدید سوریه در شهر حلب (پایتخت فرهنگی جهان اسلام) ارائه داد.

بازدید وزیر اقتصاد و تجارت سوریه به همراه معاون دفتر نخست وزیر این کشور و در ادامه همکاری های کمیسیون مشترک ایران و سوریه صورت گرفت.

به گزارش مهر، در اواخر هفته جاری با سفر نخست وزیر سوریه به ایران تفاهم نامه های جدیدی بین دو کشور در زمینه های فرهنگی و اقتصادی امضا می شود.