اعتراضات گسترده دانشگاههای اسکاتلند به کاهش بودجه

به گزارش خبرگزاری مهر، دانشگاههای اسکاتلند در حالی با کاهش قابل توجه بودجه مواجه شده اند که مقوله آموزش و تحقیقات دانشگاهی به شعار اصلی و موضوع محوری تبلیغات سیاستمداران در جریان برگزاری انتخابات این کشور تبدیل شده است.

در همین خصوص در برخی دانشگاههای سرشناس این کشور نظیر دانشگاه دندی، برخی دانشجویان دست به اعتراضاتی گسترده نسبت به کاهش برخی هزینه ها و محدود شدن فرصتهای شغلی زده اند.

بر اساس گزارش گاردین، در ماه های اخیر بودجه دانشگاه سرشناسی نظیر استرلینگ در اسکاتلند به میزان قابل توجه 8/1 میلیون پوند کاهش یافته است.

در دانشگاه استرت کلاید این کشور نیز کارکنان دانشگاه نسبت به اخراج 250 تن از کارکنان آن دست به اعتراض زده اند.