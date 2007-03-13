  1. دانشگاه و فناوری
  2. آموزش عالی
۲۲ اسفند ۱۳۸۵، ۱۳:۳۱

/ مشکلی جدید برای آموزش عالی اسکاتلند /

اعتراضات گسترده دانشگاههای اسکاتلند به کاهش بودجه

اعتراضات گسترده دانشگاههای اسکاتلند به کاهش بودجه

دانشگاههای اسکاتلند با کاهش بی سابقه بودجه مواجه شده اند که همین امر اعتراضات گسترده آنها را به همراه داشته است.

به گزارش خبرگزاری مهر، دانشگاههای اسکاتلند در حالی با کاهش قابل توجه بودجه مواجه شده اند که مقوله آموزش و تحقیقات دانشگاهی به شعار اصلی و موضوع محوری تبلیغات سیاستمداران در جریان برگزاری انتخابات این کشور تبدیل شده است.

در همین خصوص در برخی دانشگاههای سرشناس این کشور نظیر دانشگاه دندی، برخی دانشجویان دست به اعتراضاتی گسترده نسبت به کاهش برخی هزینه ها و محدود شدن فرصتهای شغلی زده اند.

بر اساس گزارش گاردین، در ماه های اخیر بودجه دانشگاه سرشناسی نظیر استرلینگ در اسکاتلند به میزان قابل توجه 8/1 میلیون پوند کاهش یافته است.

در دانشگاه استرت کلاید این کشور نیز کارکنان دانشگاه نسبت به اخراج 250 تن از کارکنان آن دست به اعتراض زده اند.

کد مطلب 460656

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها