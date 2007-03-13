حزب سیاسی مسلمانان استرالیا با اسلام هراسی مبارزه می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسلام آنلاین، قیصر تراد سخنگوی انجمن دوستی اسلامی در استرالیا اظهار داشت: احزاب سیاسی نسبت به مسلمانان بی انصافی نشان می دهند. ما مسلمانان نیز باید تلاش خود را صورت دهیم تا توجه سیاستمداران را به موضوعات حقیقی و مبرمی چون اسلام هراسی جلب کنیم.

تراد اظهار داشت: هدف از تشکیل این حزب این است که رفتار منصفانه نسبت به مسلمانان ترویج شود. جنگی که به ظاهر علیه ترور صورت گرفته است به بدترین ابزار برای ایجاد تفرقه در جامعه و القای هراس بیهوده به مردم تبدیل شده است.

اقلیت 300 هزار نفری مسلمانان استرالیا 5/1 درصد ازجمعیت این کشور را تشکیل می دهند که نخست وزیر این کشور از زمانی که به قدرت رسید بیش از حد آنها را زیر نظر داشته است.

بسیاری از مسلمانان استرالیایی جان هاوارد، نخست وزیر استرالیا را به علت تقویت این تصور که اقلیت مسلمان را به مثابه دشمن داخل مرز توصیف کرده بود مورد انتقاد قرار داده اند.

این در شرایطی است که یک گزارش دولتی تازه نشان می دهد مسلمانان این کشور با اسلام هراسی ریشه دار و رفتارهای نژادپرستانه رو به رو هستند.

سخنگوی انجمن دوستی اسلامی در استرالیا تصریح کرد: این حزب جدید که تا پایان سال جاری میلادی تشکیل می شود از تمام ادیان مختلف عضو می پذیرد.

این فعال مسلمان یادآور شد: هدف اصلی تشکیل این حزب ترویج انصاف در مرزهای داخلی، ارزشهای خاصی چون صداقت، کرامت و تساوی است و احتمالاً بتواند برای انتخابات پارلمان ملی نیز کاندیدای انتخاباتی خود را معرفی کند.