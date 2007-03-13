جراحت شدید سه جوان بر اثر انفجار مواد محترقه در بلوار کشاورز تهران

به گزارش خبرگزاری مهر ، این حادثه در ساعت یک و 58 دقیقه بامداد سه شنبه ، در حالی رخ داد که این سه جوان در داخل یکی از اتاق های زیر زمین منزل ، در حال ساخت مواد محترقه بودند که ناگهان انفجار شدیدی به وقوع پیوست.

شدت انفجار به حدی بود که خانه های خیابان دوازدهم منطقه یاد شده به لرزه درآمد و شیشه های در و پنجره این ساختمان و منازل مجاور شکست.

بنابراین گزارش ، یکی از جوانان که در این حادثه به شدت زخمی شده بود به ماموران آتش نشانی گفت: به اتفاق دو نفر دیگر در داخل زیر زمین مشغول ساخت ترقه بودیم که ناگهان این مواد با صدای مهیبی منفجرشد.

فرمانده آتش نشانان حاضر در محل حادثه که به اتفاق نیروهای خود و عوامل انتظامی برای امداد و نجات و خنثی سازی باقیمانده مواد محترقه در محل حضور یافته بود گفت: متاسفانه عده ای از جوانان و نوجوانان بدون توجه به خطرات جانی و مالی و عواقب دردناک آن پس از تهیه مواد اولیه ترقه اقدام به ساختن آن می نمایند که هر ساله در چنین روزهایی شاهد صدمات فراوان ناشی از انفجار مواد محترقه هستیم.

غلامرضا کمانگر افزود: در این حادثه سه نفر به نام سعید 18 ساله ، حمید24 ساله و افسانه 20 ساله به شدت دچار مصدومیت شدند که توسط اورژانس تهران به مرکز درمانی انتقال یافتند.

وی گفت: در بررسی های به عمل آمده در زیر زمین این ساختمان، مشخص شد که انفجار در زمان ساخت مواد محترقه و نارنجک دستی روی داده است.

این فرمانده آتش نشانی گفت: انفجار فقط 250 گرم مواد اولیه ساخت ترقه می تواند یک آپارتمان 120 متری را به کلی ویران کرده و به ساختمان های مجاور نیز آسیب برساند.