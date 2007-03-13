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۲۲ اسفند ۱۳۸۵، ۱۹:۰۵

در غیاب هافبک دفاعی استقلال؛

ابراهیمی گزینه نخست برای جانشینی کاظمی

ابراهیمی گزینه نخست برای جانشینی کاظمی

تیم فوتبال استقلال در حالی روز جمعه به مصاف راه آهن می رود که حسین کاظمی هافبک دفاعی این تیم به دلیل محرومیت از همراهی تیمش محروم است.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین کاظمی با دریافت سومین کارت زرد در بازی استقلال - ملوان ازهمراهی تیمش دردیداربرابر راه آهن تهران بازماند. درغیاب کاظمی مربیان استقلال چندین گزینه را برای استفاده درخط میانی مد نظر دارند.

مهمترین گزینه آنها مرتضی ابراهیمی بازیکن مورد علاقه تئودو یونگ است که درنیمه نخست بازی برابرملوان نیز درهمین پست کنارحسین کاظمی بازی کرد.

اگربنا به هردلیلی ابراهیمی نتوانست برای استقلال بازی کند، مربیان این تیم گزینه های دیگری را درخط میانی بکار خواهند گرفت. این امکان وجود دارد که محمود فکری به خط دفاع استقلال بازگردد و انصاریان با انتقال به خط میانی به عنوان هافبک دفاعی انجام وظیفه کند.

با توجه عدم آمادگی فکری بعید به نظرمی رسد مربیان استقلال دربازی حساس برابرراه آهن دست به ریسک بزنند و ترکیب موفق خود درخط دفاعی را دستخوش تغییرکنند.

تمام این احتمالات درتمرین فرادی آبی پوشان مد نظرمربیان قرارمی گیرد و درنهایت بهترین گزینه برای حضور درخط میانی و جانشینی کاظمی به میدان خواهد رفت.

کد مطلب 460668

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