ایران تلاش آمریکا برای انجام کودتا در ونزوئلا را محکوم می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدعباس موسوی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در واکنش به اخبار مربوط به اظهار نظر مقامات آمریکایی مبنی بر استفاده از زور و اقدام نظامی علیه کشور ونزوئلا اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران تلاش آمریکا برای انجام کودتا یا هر گونه اقدام نظامی در ونزوئلا و سخنان مقامات آمریکایی برای تحریک به اغتشاش و خشونت در آن کشور را به شدت محکوم میکند.
وی افزود: تهدید به استفاده از زور علیه کشورهای دیگر نقض آشکار حقوق بین الملل بویژه منشور ملل متحد است. از دبیر کل سازمان ملل متحد و همه اعضای جامعه بین المللی انتظار میرود اینگونه اظهارات را محکوم کرده و نسبت به آن واکنش مقتضی نشان دهند.
سید عباس موسوی اضافه کرد: متأسفانه نظم و ثبات بین المللی توسط عدهای افراد جنگ طلب، قانون گریز و هرج و مرج خواه در دولت آمریکا با خطر روبهرو است و لازم است همه اعضای جامعه جهانی مسئولیت خطیر خود را در مهار اینگونه اقدامات و بدعتها بکار گیرند.
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