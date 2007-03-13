رایزنی متکی و دبیر کل سازمان کنفرانس اسلامی

به گزارش خبرگزاری مهر، منوچهر متکی وزیر امور خارجه کشورمان دراین دیدار که درحاشیه اجلاس شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنوبرگزار شد ، با اشاره به فعال تر شدن سازمان کنفرانس اسلامی در ارتباط با تحولات مختلف اظهار داشت: مواضع و تحرکات سازمان کنفرانس اسلامی در اتباط با مسائل مختلف مثبت بوده است، ما امیدواریم که این نقش و تحرکات بتواند نقش موثری را پیدا کرده و سازمان کنفرانس اسلامی بتواند درتحولات مهم جهان اسلام موقعیت خویش را بطور کار آمدتری بدست آورد.

وزیر امور خارجه کشورمان با اشاره به فتنه انگیزی های جاری که با سیاستگذاری های مرموزانه قدرت های استکباری دنبال می گردد اظهار داشت: قدرت های استکباری بامشتعل ساختن مسائل حساسیت برانگیز، مذهبی و قومی در کشورهای مختلف بدنبال شکل نوینی از سیاست تفرقه بیانداز و حکومت کن هستند که هوشیاری و بردباری و وحدت مسلمانان می تواند این توطئه ها را خنثی سازد.

اکمل الدین احسان اوغلودبیرکل سازمان کنفرانس اسلامی نیز با اشاره به پیش نویس در دست تهیه اصلاح اساسنامه سازمان کنفرانس اسلامی اظهار داشت: اصلاح اساسنامه سازمان کنفرانس اسلامی در دستور کارشناسان کنفرانس اسلامی قرار داشته و ما امیدواریم که درجلسه آتی سران کنفرانس اسلامی در اسلام آباد این موضوع نهایی گردد.

احسان اوغلو همچنین با اشاره به مخاطرات ناشی از اختلاف افکنی بین مسلمانان اظهار داشت: توطئه اختلاف افکنی بین مسلمانان بر وحدت اسلامی تاثیر خواهد گذارد و ما امیدواریم با استمرار فعالیت و همدلی کشورهای اسلامی، وحدت و اتحاد بین کشورهای اسلامی روزبروز تقویت گردد.

ضمنا در حاشیه این اجلاس معاون وزیر امور خارجه نروژ نیز با وزیر امور خارجه کشورمان درخصوص مسائل ممورد علاقه بحث و تبادل نظر کرد.