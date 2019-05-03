مهیا کردن ۶۰۰ مسجد و حسینیه در ایلام برای ماه مبارک رمضان

حجت الاسلام محمد فتاحی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در آستانه ماه مبارک رمضان تعدادی از مردم مساجد را برای ماه رمضان و شبهای قدر آماده و مهیا میکنند.
وی درباره غبارروبی مساجد در استان افزود: بیش از ۶۰۰ مسجد و حسینیه استان ایلام برای ماه مبارک رمضان مهیا شده است.
وی گفت: با همت امنای مساجد، پایگاههای مقاومت، هیئتهای مذهبی، آمادگی برای ورود به ماه مبارک رمضان در دستور کار قرار داده شده است.
مدیرکل تبلیغات اسلامی ایلام از استقرار ۳۵۰ مبلغ دینی همزمان با ماه مبارک رمضان در مناطق مختلف این استان خبر داد و گفت: سخنرانی، ترویج نماز و زکات، تفسیر قرآن، برپایی نماز جماعت و احکام و نهج البلاغه از برنامههای مبلغان در طول ماه مبارک رمضان است.
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