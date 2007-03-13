بازرس سازمان تربیت بدنی در باشگاه استقلال با علی آبادی دیدار کرد

به گزارش خبرنگار مهر، در این نشست که پیش از ظهر امروز در سازمان تربیت بدنی برگزار شد، رییس سازمان تربیت بدنی از بهمنی خواست با قدرت به کار خود در باشگاه استقلال ادامه داد.

وی با تاکید بر رفع مشکلات باشگاه استقلال طی روزهای آتی از روند نتیجه گیری این تیم ابراز رضایت کرد.

بهمنی نیز در ادامه گزارشی از عملکرد خود را ارائه کرد و خواستار بهبود وضعیت باشگاه استقلال شد.

پس از استعفای دسته جمعی مدیران باشگاه استقلال هنوز اعضای جدید هیات مدیره این باشگاه از سوی رییس سازمان تربیت بدنی منصوب نشده اند.