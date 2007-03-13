" خط تیره، آیلین " نمایش دهنده اقتدارگرایی است

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست صد و هشتاد و ششم کانون ادبیات ایران روز دوشنبه 21 اسفند ماه به نقد و بررسی رمان " خط تیره آیلین " نوشته ماه منیر کهباسی اختصاص داشت . در این نشست حسن میرعابدینی منتقد و پژوهشگر ادبیات داستانی و مهناز رونقی نویسنده و منتقد و استاد ارتباطات دانشگاه این رمان را نقد کردند .

ابتدا ماه منیر کهباسی بخشی از رمانش را خواند و پس از او حسن میرعابدینی درباره رمان گفت : داستان خط تیره آیلین از دیدگاه من در مورد خانواده ای است که دچار تلاشی شده است .مادر یک زندگی نباتی دارد، خواهر مجنون است و برادر مهاجرت کرده و زندگی از هم پاشیده ای دارد . راوی داستان که آدم ها را از دیدگاه او می شناسیم ، به واقع دریچه ای است که رو به آدم ها که طرز تلقی اش نسبت به مسایل بیرونی بازگو می شود.

عابدینی افزود : رمان با آنکه به یک خانواده متلاشی می پردازد اما نویسنده سعی کرده است با بعضی میانجی ها ارتباط رمان را با مسایل اجتماعی برقرار کند .

وی گفت : رمان خط تیره آیلین به نوعی اقتدارگرایی را نیز مطرح می کند . مساله جامعه پدرسالار و مردسالار و برخوردی که در این جامعه با زن می شود در این رمان وجود دارد و با این ویژگی ها می توانیم رمان را نقد اجتماعی تلقی کنیم . زنان رمان هم همه به نوعی ضربه دیده و لطمه خورده اند و تلف شده اند .

عابدینی رمان را اثری نشانه شناسانه خواند و گفت : نشانه ها در این رمان نقش زیادی دارند . مثلا گربه نشانه ای از شوهر خیانتکار زن است. نشانه ها به تخیل خواننده کمک می کنند تا روایت را آسان تر درک کند .

مهناز رونقی منتقد دیگر با اشاره به اینکه این رمان بدون ارجاعات دقیق زمانی با اشاره به تحولات اجتماعی و چالش های عینی که در واقع پس پشت تمام عینیت ذهنیت زن راوی را نشان می دهد ، گفت : راوی در مرکز تمام بحران های خانواده قرار گرفته است . اما به اجبار و بخاطر یک سری قوانین ناگفته سعی می کند احساسات درونی خود را حذف کند .

رونقی گفت : یکی از نکات مثبت رمان این است که واگویه یا مونولوگ در آن نیست. در آن می توانیم نمایشی از یک زندگی بدون نیاز به گفتن اسم ها را ببینیم. این رمان مجموعه ای است از زندگی که در سکوت بیان می شود .

وی ادامه داد : تمام رخدادهای رمان یک انفعال زنجیروار است و نویسنده پدیده تکراری را با تکرار نشان داده است . شخصیت های زن قصه همه ماهیت یکسان دارند و مادر نیز نمودی از زنان رنج کشیده است که دنیایشان به تنگی خانه واندیشه شوهرانشان است .

رونقی گفت : ما در نوشتار اثر با نوعی ادبیات زنانه مواجه هستیم. در برخی جاهای رمان ، جزئیات مینیاتوری دیده می شود که معمولا زنان بیشتر آن را می بینند و می نویسند . در مورد این رمان باید بگویم در لایه های زیرین نگاهی انسانی در اثر وجود دارد. همه افراد داستان تنها هستند و این مقوله رمان را به سمت کارهای مدرن نزدیک می کند . در کل اثر یک نگاه جبرگراست که در تمام رمان نقش بسته و همه ، خواه زن و خواه مرد به یک تقدیر تن می دهند .