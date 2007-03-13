کمیته انضباطی 10 روز به باشگاه سایپا مهلت داد

به گزارش خبرگزاری مهر، کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال در رأیی که مورخ 4/10/85 صادر نمود، باشگاه سایپا را به پرداخت مبلغ 129 میلیون ریال در حق نادر فریاد شیران محکوم کرد. این رأی با توجه به تأیید شدن و قطعیت یافتن از سوی شورایعالی استیناف، توسط باشگاه مذکور به مرحله اجرا در نیامد.
کمیته انضباطی فدراسیون تصمیم نهایی خود را در مورد اختلاف نادر فریادشیران و باشگاه سایپا بدین شرح اتخاذ کرد: این باشگاه از تاریخ صدور این رأی(20/12/85) به مدت 10 روز فرصت دارد تا مبلغ عنوان شده را در حق فریادشیران بپردازد در غیر این صورت مطابق آییننامه در خصوص آن باشگاه تصمیمگیری خواهد شد.
باشگاه سایپا از جانب کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال 10 روز مهلت دارد تا با نادر فریادشیران تسویه حساب کند.
کد مطلب 460686
نظر شما