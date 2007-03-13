کمیته انضباطی 10 روز به باشگاه سایپا مهلت داد

به گزارش خبرگزاری مهر، کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال در رأیی که مورخ 4/10/85 صادر نمود، باشگاه سایپا را به پرداخت مبلغ 129 میلیون ریال در حق نادر فریاد شیران محکوم کرد. این رأی با توجه به تأیید شدن و قطعیت یافتن از سوی شورایعالی استیناف، توسط باشگاه مذکور به مرحله اجرا در نیامد.



کمیته انضباطی فدراسیون تصمیم نهایی خود را در مورد اختلاف نادر فریادشیران و باشگاه سایپا بدین شرح اتخاذ کرد: این باشگاه از تاریخ صدور این رأی(20/12/85) به مدت 10 روز فرصت دارد تا مبلغ عنوان شده را در حق فریادشیران بپردازد در غیر این صورت مطابق آیین‌نامه در خصوص آن باشگاه تصمیم‌گیری خواهد شد.

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