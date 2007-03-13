  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۲۲ اسفند ۱۳۸۵، ۱۳:۰۸

کمیته انضباطی 10 روز به باشگاه سایپا مهلت داد

کمیته انضباطی 10 روز به باشگاه سایپا مهلت داد

باشگاه سایپا از جانب کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال 10 روز مهلت دارد تا با نادر فریادشیران تسویه حساب کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال در رأیی که مورخ 4/10/85 صادر نمود، باشگاه سایپا را به پرداخت مبلغ 129 میلیون ریال در حق نادر فریاد شیران محکوم کرد. این رأی با توجه به تأیید شدن و قطعیت یافتن از سوی شورایعالی استیناف، توسط باشگاه مذکور به مرحله اجرا در نیامد.

کمیته انضباطی فدراسیون تصمیم نهایی خود را در مورد اختلاف نادر فریادشیران و باشگاه سایپا بدین شرح اتخاذ کرد: این باشگاه از تاریخ صدور این رأی(20/12/85) به مدت 10 روز فرصت دارد تا مبلغ عنوان شده را در حق فریادشیران بپردازد در غیر این صورت مطابق آیین‌نامه در خصوص آن باشگاه تصمیم‌گیری خواهد شد.
کد مطلب 460686

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها