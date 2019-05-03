اصلاح ۳ اشتباه شفر توسط فرهاد مجیدی

به گزارش خبرنگار مهر، آبی پوشان تهران پس از پشت سر گذاشتن چند روز پر التهاب چهارشنبه شب بدون سرمربی اخراجی خود، مقابل تیم سقوط کرده استقلال خوزستان قرار گرفتند و در دیداری پر گل میهمانشان را با نتیجه ۴ بر ۲ شکست دادند.

مجیدی برای آنکه نخستین تجربه سرمربیگری اش با پیروزی همراه باشد نیاز نداشت فرمول‌های پیچیده‌ای را به کار بگیرد. وی برای احیای آبی پوشان تنها کافی بود تا اشتباهات شفر را تکرار نکند.

اولین اشتباه شفر که فرهاد آن را اصلاح کرد، به کارگیری بازیکنان در پستهای تخصصی بود. همچنین وی برای انتخاب ترکیب ۱۱ نفره تیمش به سمت بازیکنان آماده‌تر رفت و سوم اینکه نخواست به هر قیمتی چند بازیکن را همزمان در ترکیب قرار دهد. بر همین اساس نفراتی مثل چشمی و فرشید باقری کار را از روی نیمکت آغاز کردند.