بازی رایانه ای "اخلاق" برای کودکان بودائی تایلند طراحی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دین و معنویت، پاکورن تانچارئون مدیر دفتر اخلاق در دپارتمان امور دینی تایلند "بازی اخلاق" را با هدف مقابله با بازیهایی طراحی کرده که فکر و ذهن جوانان را فاسد و منحرف می کند.

این مقام دولتی در کشور بودائی نشین تایلند پس از انتشار خبری حمله یک نوجوان به مادر خود به علت امتناع مادر از پول دادن برای بازی کامپیوتری، تصمیم به طراحی بازی با محوریت اخلاق گرفت.

باکورن اظهار داشت: نمی توان کودکان و نوجوانان را از بازیهای کامپیوتری منع کرد، اما می توان آنها را هدایت کرد تا به بازیهای مناسب روی آورند.

هدف این بازی آموزش غیر مستقیم کودک و نوجوان درباره اخلاق و انجام کارهای خیر است که طی 5 قاعده اخلاقی بودیسم ( که مؤمنان را از قتل، دزدی، بی عفتی، دروغ و خوردن مسکرات نهی می کند) به مخاطب خود ارائه شده است.

بازی که مدیر دفتر اخلاق، دپارتمان امور دینی تایلند طراحی کرده است دارای پنج کاراکتر اصلی است، راهب پیر، پسر بدرفتار باهوش، دختر خوش قلب باهوش، پسر چینی تبار ثروتمند که از آزار رساندن به دیگران به ویژه حیوانات لذت می برند. طراح بازی برای ارائه تصاویر کاراکترهای خود از کودکان کمک گرفت تا بتواند آنها را به خود جلب کند.

