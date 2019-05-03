ماه رمضان بهترین فرصت برای انجام برنامه های معنوی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام الله نور کریمی تبار در خطبه‌های نماز جمعه شهر ایلام اظهار داشت: باید از فرصت ماه مبارک رمضان نهایت استفاده را برای عبادت نزد خدا ببریم.

وی ادامه داد: همه باید در این ماه با تمسک به قرآن، سیره پیامبر و امامان معصوم حرکت کنیم چراکه ماه مبارک رمضان بهترین فرصت برای عبادت، نماز و روزه و کمک به نیازمندان است.

امام جمعه ایلام با اشاره به اهمیت رعایت حجاب و عفاف در جامعه گفت: حجاب و عفاف جز ضروریات دین اسلام است چراکه عفت و پاکدامنی بر خانواده نیز تأثیر دارد.

وی تصریح کرد: حجاب و عفاف از ارکان اساسی در تحکیم بنیان خانواده است و باید به این موضوع توجه ویژه شود.

امام جمعه ایلام با اشاره به هفته معلم، گفت: معلمان نقش مهمی در تعلیم و تربیت در جامعه دارند، لذا مسئولان باید به حل مشکلات معیشتی معلمان اقدام کنند.

وی با تقدیر از اقدامات اخیر دادستان ایلام برای گره گشایی و حل مشکلات مردم، تصریح کرد: در این زمینه البته باید دقت کرد که خدایی نکرده بی گناهی را دستگیر نکرد چراکه آبروی مؤمن بسیار حائز اهمیت است.