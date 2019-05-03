نظارت کافی بر فضای مجازی ضروری است/ لزوم بهبود وضعیت آب

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید عبدالهادی رکنی حسینی امام جمعه گناوه در خطبه‌های این هفته نماز با اشاره به دیدار گروهی از معلمان و فرهنگیان با رهبر فرزانه انقلاب اظهار داشت: به تعبیر سخن رهبری معلمان و فرهنگیان مهمترین پرورش دهندگان سرمایه کشور یعنی سرمایه‌های انسانی هستند.

وی افزود: خانه دوم سرمایه‌های انسانی کشور مدارس و دانشگاه‌های هستند و معلم نقش بسیار مهمی و ارزشمندی در تربیت سرمایه انسانی کشور دارد.

امام جمعه گناوه گفت: پایه ریز تمدن نوین، جهادگران میدان مبارزه با جهل و نادانی و سازندگان هویت و فرهنگ یک ملت معلمان هستند و یکی از حقوقی که معلم بر انسان دارد این است که معلمان انسان را از جهل و تاریکی نجات داده است.

امام جمعه گناوه گفت: از نکات مهم دیدار رهبری انتقاد از سند ۲۰۳۰ که فرمودند غربی‌ها انتظار دارند معلمان متدین کشور ما در میان درس خود برای آنها سرباز تربیت کنند.

رکنی حسینی گفت: آموزش و پرورش باید انسان‌هایی هنرمند، دانا، پرهیزگار، پاکدامن، کارآمد شجاع، هدفمند تربیت کنند و کشور ما به جایگاهی برسد که جهانیان برای آموختن علم زبان فارسی بیاموزند.

وی گفت: به تعبیر سخن رهبری در موارد آرایش جنگی دشمنان، همه مسئولان و آحاد ملت با احساس مسئولیت باید در برابر آنها آرایش جنگی به خود بگیرند.

امام جمعه گناوه اضافه کرد: امروز دشمن بر علیه کشور ما جنگ اقتصادی را آغاز کرده است و همه باید در این مورد کمک کنند و یک تلاش و نظارت جهادی بر بازار لازم است

وی گفت: تورم و مشکلات اقتصادی در کشور بالا است و همه مسئولان قوای سه گانه باید بیشتر تلاش کنند تا فشار را از دوش ملت کم کرد.

وی با اشاره به بحث گران شدن بنزین اظهار داشت: اگر چه افزایش نرخ بنزین باید برنامه ریزی شده باشد ولی مصرف بنزین در کشور ما بالاست و متأسفانه مردم هم به مصرف درست سوخت بی توجه هستند.

رکنی حسینی تصریح کرد: مسئولان اگر قصد افزایش قیمت بنزین را دارند باید با برنامه ریزی و نظارت قیمت گذاری و اجرا شود و رعایت افراد کم درآمد شود.

وی گفت: افزایش قیمت بنزین باید توأم با افزایش درآمد مردم باشد ولی در این میان باید در برابر جنگ روانی دشمنان نیز هوشیارانه برخورد کرد.

وی با اشاره به وضعیت فضای مجازی کشور گفت: در فضای مجازی متأسفانه بخصوص در ماه‌های اخیر شاهد اتفاقات و اظهارنظرهای بودیم که نتیجه آن شهادت یک طلبه بی گناه بود.

رکنی حسینی خاطر نشان کرد: رهبری نیز در دیدار با فرماندهان ناجا بر نظارت کافی بر فضای مجازی تاکید کردند و جوانان انقلابی نیز باید وارد این صحنه شوند و کمک کنند.

رکنی حسینی با اشاره به قرار گرفتن در آستانه ماه مبارک رمضان با تبریک حلول این ماه گفت: باید از این فرصت‌های پیش آمده حداکثر بهره برده شود و علاوه بر آن به مستمندان و نیازمندان با توجه به شرایط اقتصادی کشور بیشتر کمک شود و دست آنها را بگیرید.

امام جمعه گناوه با تبریک هفته هلال احمر اضافه کرد: امروز در هر حادثه و اتفاق در سراسر کشور هلال احمر جمهوری اسلامی پیش قدم و کمک می‌کنند و در شهرستان گناوه نیز خدمات آنها قابل تقدیر است.

لزوم بهبود وضعیت آب

حجت الاسلام سید علی هاشمی نژاد در خطبه‌های امروز نماز جمعه عسلویه به بیان حقوق زن و مرد نسبت به یکدیگر اشاره کرد و اظهار داشت: اگر زن و مرد حقوق متقابل یکدیگر را رعایت می‌کردند بسیاری از تلخ کامی‌ها نگرانی‌ها و مشاجرات کم می‌شد.

وی اضافه کرد: علت اصلی این مشکلات عدم رعایت حقوق زن و مرد از سوی هریک از طرفین است ارزش وجودی زن در بسیاری از آیات قرآن و روایات مطرح شده است تاکید خدا در قرآن این است که زن مایه آرامش و سکینه مرد است.

وی افزود: دیدگاه‌های غیر اسلامی نسبت به زن زننده و زشت است و زن را به عنوان ابزار می‌دانند. خود خانم‌ها جایگاه خودشان را درک نمی‌کنند. متأسفانه این فکر نزد برخی در جامعه ما نیز هست که به زن به عنوان ابزار نگاه می‌کنند و آن را کنیز و برده می‌دانند اما خدا در قرآن فرموده زنان از جنس شما آفریدیم تا تسکین پیدا کنید.

امام جمعه عسلویه در خطبه دوم به فرازی از بیانات رهبر انقلاب در دیدار با معلمان اشاره کرد و افزود: آقا فرمودند جامعه فرهنگیان در این چهل سال کارهای بزرگی کردند در دفاع مقدس جانانه درخشیدند. عده‌ای می‌خواهند به دلایل سیاسی فرهنگیان را بی قدر و منزلت کنند و این جایگاه را تضعیف کنند اجرای ۲۰۳۰ دنبال تضعیف این جایگاه است هجمه به این جایگاه است جامعه فرهنگیان به این سو و آن سو به دنبال کارها و اهداف حزبی و غیر حزبی می کشند.

هاشمی نژاد افزود: رهبر انقلاب به هجمه‌های آمریکا اشاره کردند که در همه حال در حال تهاجم است این مخصوص این دولت آمریکا نیست این رئیس جمهور آمریکا عریان‌تر وارد شده است دستکش مخملی را کنار گذاشته‌اند با چراغ روشن آمده‌اند و مردم و دولتمردان باید آماده باشند.

وی روز معلم را به معلمان خدوم و زحمت کش تبریک گفت و افزود: معلمان می‌دانند که شغل تنها یک شغل نیست، عشق است، ایثاراست خدمت محض فداکاری و تجسم همه خوبی‌ها است چه انتخاب زیبایی که روز معلم روز شهادت علامه شهید مطهری است عالمی برجسته و متفکری بزرگ که هم عالم بود وهم اهل عمل بود تیز بین و ریز بین بود.

امام جمعه عسلویه انتصاب شایسته و ارزنده فرمانده کل سپاه پاسداران را تبریک گفت و برای سرلشکر سلامی آرزوی سلامتی و موفقیت کرد و از تلاش‌های سرلشکر جعفری فرمانده سابق سپاه قدردانی کرد.

هاشمی نژاد با اشاره با دیدار خود با هیئت‌های ورزشی گفت با این هیأت‌ها دیدار داشتم مشکلات شأن را مطرح کردند بیشتر حرف شأن این بود کمبود امکانات و تجهیزات داریم آیا زیبنده است در چنین شهرستان با این اسم ونشان و با این ظرفیت کمبود امکانات داشته باشیم بیش از ۴ هزار نفر در رشته‌های ورزشی فعالیت دارند و در بعضی رشته رتبه‌های خوب استانی و حتی کشوری کسب کرده‌اند مسئولین ورزش در استان و مرکز باید نگاه ویژه‌ای برای رفع مشکلات ورزشی شهرستان داشته باشند.

امام جمعه به مشکل آب در شهرستان اشاره کرد و افزود: طبق گفته مسئولان اداره آب ما کمبود آب نداریم. مدیریت مصرف صحیح نیست. تعداد زیادی انشعاب غیر مجاز دارند و حتی برخی مساجد و مدارس و ادارات انشعاب قانونی ندارند و پرونده ندارند. این کار شرعا صحیح نیست.