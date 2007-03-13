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۲۲ اسفند ۱۳۸۵، ۱۳:۴۷

/ مسئولان از ناکامی در برنامه های سال 85 می گویند /

عدم نوسازی ناوگان ترابری هلال احمر به دلیل کمبود بودجه

عدم نوسازی ناوگان ترابری هلال احمر به دلیل کمبود بودجه

رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر ، محقق نشدن نوسازی ناوگان ترابری این جمعیت را به دلیل کمبود اعتبارات بودجه ای دولت در این بخش، از مهم ترین برنامه هایی دانست که می بایست با توجه به عقب ماندگی های موجود در این زمینه جبران می شد.

منصور آقانصیر در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: بحث نوسازی ناوگان ترابری هلال احمر از جمله مواردی است که همواره عقب ماندگی های موجود در آن جبران نشده و قرار بود امسال به نتیجه قابل قبولی برسیم اما این امر محقق نشد.

وی تصریح کرد: جمعیت هلال احمر در حال حاضر نیاز به از رده خارج شدن تعدادی از خودروهای سنگین و آمبولانس های موجود و جایگزینی نمونه های جدید آنها است ضمن اینکه خرید و تجهیز سازمان امداد و نجات هلال احمر به خودروهای نجات نیز از دیگر نیازهای موجود در بخش نوسازی ناوگان ترابری است.

رئیس سازمان امداد و نجات هلال احمر یادآور شد: البته سایر اهداف این سازمان مطابق برنامه امسال پیش رفته و امیدواریم بخشی از مشکلات ما در بخش نوسازی ناوگان ترابری با تصویب پیشنهاد دولت نسبت به درنظر گرفتن 15 درصد بودجه حوادث کشور در سال 86 محقق شود.

کد مطلب 460707

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