عدم نوسازی ناوگان ترابری هلال احمر به دلیل کمبود بودجه

منصور آقانصیر در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: بحث نوسازی ناوگان ترابری هلال احمر از جمله مواردی است که همواره عقب ماندگی های موجود در آن جبران نشده و قرار بود امسال به نتیجه قابل قبولی برسیم اما این امر محقق نشد.

وی تصریح کرد: جمعیت هلال احمر در حال حاضر نیاز به از رده خارج شدن تعدادی از خودروهای سنگین و آمبولانس های موجود و جایگزینی نمونه های جدید آنها است ضمن اینکه خرید و تجهیز سازمان امداد و نجات هلال احمر به خودروهای نجات نیز از دیگر نیازهای موجود در بخش نوسازی ناوگان ترابری است.

رئیس سازمان امداد و نجات هلال احمر یادآور شد: البته سایر اهداف این سازمان مطابق برنامه امسال پیش رفته و امیدواریم بخشی از مشکلات ما در بخش نوسازی ناوگان ترابری با تصویب پیشنهاد دولت نسبت به درنظر گرفتن 15 درصد بودجه حوادث کشور در سال 86 محقق شود.