معرفی برترین های فناوری نانو / شبکه سازی متخصصین ایرانی فناوری نانو ساکن خارج کشور

به گزارش خبرنگار مهر ، دکتر سعید سرکار شب گذشته در نخستین جشنواره برترین های فناوری نانو افزود : امروزه مهم ترین زیرساخت لازم در امر توسعه فناوری های پیشرفته، تربیت نیروی انسانی متخصص و توانمند است.

وی اضافه کرد: با توجه به پتانسیل بالای ایران در زمینه علوم مختلف پایه، فنی، مهندسی، پزشکی و ویژگی بین رشته ای بودن فناوری نانو ضروری است که با جامع نگری و برنامه ریزی صحیح و سمت و سو دادن محققان به سمت فناوری نانو این پتانسیل بالقوه به فعلیت برسد .

رئیس مرکز تحقیقات علوم تکنولوژی و پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت : تربیت نیروهای متخصص در زمینه هایی مانند مدیریت و سیاستگذاری فناوری، بازاریابی، انتقال فناوری، روابط بین الملل، عقد قراردادها و ... در کنار توجه خاص به آموزش و پژوهش نیروهای علمی در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی و همچنین کارآمد کردن نیروهای فعال در صنعت و بخش های دیگر کشور و هدایت تخصصی آنها با توجه به گسترش فناوری نانو، از اولویت بالایی در برنامه ریزی توسعه منابع انسانی برخوردار است .

وی یکی از رسالت های مهم ستاد ویژه توسعه فناوری نانو را کمک به توسعه هدفمند منابع انسانی و مورد نیاز کشور در این زمینه دانست و افزود: مهم ترین برنامه های کار گروه توسعه منابع انسانی شبکه سازی متخصصین ایرانی فناوری نانو ساکن خارج از کشور و نیز متخصصین علاقه مند خارجی به عنوان مطلعین از فرصت های علمی ، فناوری و تجاری جهت مرتبط نمودن آنها با دستگاه های ذیربط است.

سرکار اظهار داشت: ترغیب واحدهای علمی، پژوهشی و فناوری کشور به داشتن همکاری درازمدت با یک شریک بین المللی پیرامون پروژه ها و برنامه های بلند مدت فناوری نانو، اعزام متخصص و کارشناس به مراکز علمی و صنعتی داخل و خارج ، جهت یادگیری فناوری و مهارت های مورد نیاز ، فراهم کردن بسترهای مورد نیاز برای بهره گیری از متخصصین خارج از کشور و آموزش نیروی انسانی و نیز جذب دانشجویان خارجی ، اختصاص منابع مالی جهت حمایت از پژوهش های بنیادی هدفمند نخبگان پژوهشی کشور و اعطای جوایز تشویقی به دستاوردهای علمی، فناوری و صنعتی افراد و موسسات بر اساس ارزیابی ها است.

وی یاد آور شد: افزایش تعداد مشمولین دریافت حمایت تشویقی نشان دهنده میزان استقبال ، آگاهی و آشنایی مقشر محقق جامعه علمی کشور با سیاست ها و برنامه های تشویقی ستاد در کشور است .

رئیس کار گروه توسعه منابع انسانی ستاد ویژه توسعه فناوری نانو، بررسی دستاوردها و فعالیت های انجام شده در زمینه های مختلف تحقیقاتی را نشان دهنده انجام بیشتر این فعالیت ها و حصول دستاوردهای مناسب در رشته هایی مانند فیزیک ، مهندسی مواد و شیمی نسبت به سایر زمینه های تحقیقاتی و رشته های تحصیلی دانست.

وی خاطرنشان کرد : حضور 5 محقق با سن زیر 40 سال در رتبه 10 تا 20 و انتخاب بیش از 20 تن از محققان جوان در بین رتبه های زیر 50 در جشنواره برترین های فناوری نانو نوید بخش آینده ای بسیار درخشان و اعتلای روزافزون این فناوری در کشور است.