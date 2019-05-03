درباره «کار» باید با یکدیگر به توافق برسیم

به گزارش خبرگزاری مهر، پیروز حناچی شهردار تهران در حاشیه رونمایی از تابلو خیابان و سردیس زندهیاد جمشید مشایخی (در حاشیه بزرگراه چمران و نزدیکی چهارراه پارکوی) به پرسشهای خبرنگاران پاسخ داد.
او گفت: پیرو مصوبه شورایشهر و به مناسبت چهلمین روز درگذشت زندهیاد جمشید مشایخی و با تصویب شورایشهر، در حوالی منزل این هنرمند شهیر خیابانی به اسم ایشان نامگذاری و همچنین از سردیس او نیز رونمایی شد. انشاءالله نام ایشان که همواره بر زبان مردم جاری و ساری بوده، در یاد و خاطر همه ماندگار شود.
حناچی با اشاره به اینکه قدردانی از کسانیکه عمری زحمت کشیدند، وظیفه عمومی مردم شریف ما است، گفت: این برنامه جاری و معمول ما است و پیش از این هم بوده، انشاءالله پس از این هم خواهد بود. باید از تمام کسانیکه عمر خود را در عرصه فرهنگی و هنری میگذارند تشکر شود. تلاش میکنیم تا با تصویب شورایشهر از بزرگانی که در قید حیات هستند تقدیر کنیم، هر چند بزرگداشت رفتگان را نیز وظیفه خود میدانیم.
او در پاسخ به پرسش یکی دیگر از خبرنگاران که آیا دغدغه مردم تنها این قبیل امور فرهنگی و دوچرخهسواری است، تصریح کرد: هیچ هنر نیست که کل شهر را تبدیل به کارگاه عمرانی کنیم و مردم از ریزگردهایش آسیب ببینند. مهم این است که شهرمان را قدری آرام کنیم. هیچ شهری را در دنیا نمیبینید که همه پلاکهای مسکونیاش به این شکل در حال بازسازی باشند؛ این نقیصه و ویروسی است که باید درمان کنیم. در مورد «کار» نیز باید با یکدیگر به اتفاق نظر برسیم.
شهردار تهران تأکید کرد: اثبات شئ نفی ماعدا نمیکند؛ فعالیت فرهنگی ما به این معنا نیست که کار عمرانی نمیکنیم؛ ما در همین مدت کوتاه ٢ خط مترو افتتاح کردیم و تعداد زیادی از پروژههای عمرانی را نیز مورد بهرهبرداری قرار دادیم و به همین اندازه که در حوزههای فرهنگی کار میکنیم، در حوزه عمرانی نیز فعال هستیم.
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