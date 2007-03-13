بخشنامه گمرک ایران درباره نحوه تایید اسناد خرید کالاهای وارداتی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی گمرک ایران، معاون امور گمرکی گمرک ایران طی بخشنامه ای اعلام کرد: حسب بند 4 پیشنهادات موضوع نامه شماره 28925/85/4 مورخ 28/9/85 سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر الزام وارد کنندگان کالا از کشورهای خارج به ارائه اسناد معتبر که به تایید اتاق های بازرگانی کشورهای مذکور و نمایندگان کنسولگری ایران رسیده باشد و با توجه به مفاد ماده 97 آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی از ابتدای سال 86 صرفا نسبت به قبول سیاهه های خریدی که به تایید اتاق بازرگانی کشور صادر کننده و تایید کنسولگری ایران رسیده ، اقدام لازم جهت انجام تشریفات گمرکی کالا معمول می گردد.