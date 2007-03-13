امید ایران برای قرار گرفتن در میان10دانشگاه برتر برنامه نویسی دنیا / عدم حمایت وزارت علوم از دانشجویان برنامه نویس

دکتر محمد قدسی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود : تیم دانشگاه صنعتی شریف متشکل از سه دانشجو و یک مربی وارد کشور ژاپن شده اند تا در سی امین مسابقات جهانی برنامه نویسی دانشجویان به رقابت با رقبای جهانی خود بپردازند.

وی اضافه کرد : مسابقات برنامه نویسی دانشجویان که سی امین دوره آن در ژاپن برگزار می شود، قدیمی ترین مسابقاتی است که توسط انجمن جهانی کامپیوتر برگزار می شود و IBM از آن حمایت می کند.

سرپرست مسابقات ACM در منطقه غرب آسیا افزود: تیم های برتر مناطق مختلف جهانی به این مسابقات راه یافته اند. از منطقه غرب آسیا نیز که به میزبانی ایران مسابقات مقدماتی برگزار شد، تیم های دانشگاه صنعتی شریف، دانشگاه صنعتی امیرکبیر و تیمی از کشور سنگاپور به مسابقات نهایی راه یافتند.

وی وضعیت تیم دانشگاه صنعتی شریف را مطلوب توصیف کرد و گفت : تیم دانشگاه صنعتی شریف تمرین های لازم را انجام داده است و امید می رود در میان 10 تیم برتر دنیا قرار گیرد.

قدسی اضافه کرد : بهترین نتیجه تیم ایران در مسابقات جهانی برنامه نویسی دانشجویان رتبه ششم در مسابقات جهانی 2006 است.

استاد دانشگاه صنعتی شریف از عدم حمایت وزارت علوم از دانشجویان اعزامی دانشگاه صنعتی شریف و امیرکبیر انتقاد کرد و گفت : متاسفانه وزارت علوم از این مسابقات حمایت نمی کند و ما توانستیم تنها حمایت یک شرکت داخلی و خصوصی را جلب کنیم.

مسابقات جهانی ACM از 11 تا 16 ماه جاری میلادی در ژاپن برگزار می شود.