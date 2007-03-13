۲۲ اسفند ۱۳۸۵، ۱۳:۵۵

در نامه‌ای به معاون پارلمانی رئیس جمهور و وزیر ارشاد؛

رئیس دفتر رئیس جمهور خواستار اقدام قانونی درباره سایت بازتاب شد

رئیس دفتر رئیس جمهور در پاسخ به نامه 136 تن از نمایندگان ملت دراعتراض به فیلترینگ سایت بازتاب، از معاون پارلمانی رئیس جمهور و وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی خواست در این خصوص اقدام قانونی لازم را مبذول دارند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، 136 نماینده مجلس شورای اسلامی در نامه ای به دکتر محمود احمدی نژاد رئیس جمهور فیلتر شدن سایت بازتاب را غیر قانونی دانسته و با اشاره به شرایط داخلی و بین المللی و اثر منفی این کار برای نظام، خواستار رسیدگی به موضوع شدند.

عبدالرضا شیخ الاسلامی رئیس دفتر رئیس جمهور در پاسخ به این درخواست، برای حجت الاسلام سید احمد موسوی معاون پارلمانی رئیس جمهور و محمد حسین صفارهرندی وزیر فرهنگ  و ارشاد اسلامی نامه نوشته و خواستار رسیدگی به موضوع شده است.

گفتنی است، سایت بازتاب 24 بهمن ماه سال جاری از سوی کارگروه تعیین مصادیق سایت های غیر مجاز معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد ، غیر قانونی اعلام و فیلتر شد.

