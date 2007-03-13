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۲۲ اسفند ۱۳۸۵، ۱۵:۱۳

آسوشیتدپرس خبر داد:

برگزاری نشست بررسی اوضاع عراق در سازمان ملل متحد

برگزاری نشست بررسی اوضاع عراق در سازمان ملل متحد

سازمان ملل متحد با هدف بررسی اوضاع عراق و اطلاع از آخرین تحولات این کشور نشستی را در روز جمعه آینده (25 اسفند ) برگزار می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتد پرس، با هدف اطلاع از آخرین اوضاع عراق و اطلاع از برنامه های دولت این کشور برای سال های آینده، اجلاسی در روز جمعه در مقر سازمان ملل متحد برگزار می شود.

در همین رابطه دبیر کل سازمان ملل متحد اعلام داشت : دولت نوری المالکی باید در این نشست برنامه ای پنج ساله را برای بازسازی عراق و برقراری امنیت در این کشور ارائه بدهد.

بان کی مون افزود: نشست روز جمعه به دولت مالکی این فرصت را می دهد که آخرین اطلاعات مربوط به کارهای خود در بازسازی عراق را به اطلاع کشورهایی که کمک های نقدی زیادی به عراق کرده اند، برساند.

"بان کی مون" در ادامه سخنان خود، از اقدامات جدید انجام شده در عراق در جهت برقراری امنیت قدرانی کرد.

کد مطلب 460718

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