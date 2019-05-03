مادر و فرزند در رودخانه انگوران چایی زنجان غرق شدند

شهرام میرزایی در گفتگو با خبرنگار مهر از غرق شدن ۲ نفر نفر در رودخانه انگوران چایی در شهرستان ماله نشان از توابع استان زنجان خبر داد و افزود: عصر روز جمعه مادر ۳۵ ساله و فرزند ۱۱ ساله در رودخانه انگوران چایی استان زنجان غرق شدند.

وی بابیان اینکه تیم عملیاتی امداد و نجات شهرستان ماه‌نشان بلافاصله بعد از اطلاع وقوع حادثه در محل در کیلومتر ۱۱۵ جاده فرعی قشلاق چوب حاضر شدند، اظهار کرد: کودک ۲ ساله به علت بی احتیاطی داخل رودخانه انگوران چایی سقوط کرد و مادر ۳۵ ساله و فرزند ۱۱ ساله‌اش برای نجات کودک خردسال وارد رودخانه شدند که بعد از نجات کودک خردسال مادر و فرزند ۱۱ ساله‌اش در رودخانه غرق شدند.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان زنجان گفت: در این حادثه کودک ۲ ساله به نام حدیثه نجات پیدا کرد.

میرزایی به مردم توصیه کرد از اطراق در حریم رودخانه‌ها و سدها خودداری کنند.