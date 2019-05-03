به گزارش خبرنگار مهر، امیر قلعه نوعی شامگاه جمعه پس از پیروزی تیمش در برابر تیم فوتبال ماشین سازی تبریز در نشست خبری با اصحاب رسانه، پیرامون این دیدار اظهار داشت: ماشین سازی یکی از تیمهای خوب لیگ برتر است که هم در خط دفاع و هم در خط حمله عملکرد خوبی دارد و به مهاجری به خاطر این تیم تبریک میگویم؛ خدا را شکر میکنیم که موفق شدیم در برابر این تیم سه امتیاز بسیار مهم را کسب کنیم.
وی پیرامون روند مسابقه افزود: ما در دقایق ابتدایی عملکرد خوبی نداشتیم ولی در مجموع از آنجا که میدانستیم ماشین سازی در مرکز خط دفاعی تمرکز میکند از کنارههای زمین تلاش کردیم و با همین نقشه موفق شدیم دو گل بزنیم و به سه امتیازی که به آن احتیاج داشتیم دست پیدا کنیم اما در کنار دو گل موقعیتهای زیادی را نیز از دست دادیم.
سپاهان تیم مظلوم لیگ است
قلعه نویی، سپاهان را تیم مظلوم لیگ توصیف کرد و افزود: سپاهان اگر چه در لیگ مظلوم واقع شده و فشار زیادی روی آن است اما نسبت به خیلی از تیمها با بودجه یک سوم به رتبه دوم دست پیدا کرده و شرایط خوبی دارد.
سپاهان بامعرفتترین تیم من بوده است
وی ادامه داد: سپاهان تیم بسیار خوبی است و من در طی بیست سالی که مربیگری کردهام سپاهان بامعرفتترین تیم من بوده است.
سرمربی تیم فوتبال سپاهان با تمجید از بازیکنانش ادامه داد: من کنار زمین که میایستم رگ غیرت بازیکنان را میبینم؛ پیروزی در این بازی را که مانند یک فینال بود به آنها تبریک میگویم چراکه این سه امتیاز باعث شد ما در کورس قهرمانی باقی بمانیم.
قلعهنویی پیرامون شرایط تیمش خاطرنشان کرد: سپاهان چند فصل را با ناکامی پشت سر گذاشت و امسال توانست به موفقیت خوبی دست پیدا کند؛ رقیبان ما همگی شرایط ایدهآلی دارند و بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان هزینه کردند؛ در هر شهری که میروند میزبان هستند و مربیان و بازیکنان آنها نیز چند سال در کنار هم بودهاند.
وی ادامه داد: با وجود این شرایط ما امروز در رتبه دوم هستیم از این بابت هم خدا را شکر میکنیم و خرسندیم؛ در این باره هم من کمترین نقش را دادم و در واقع مجموعه سپاهان در آن دخیل است.
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