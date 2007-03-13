خبرهای شورا در روزنامه همشهری سانسور می شود

به گزارش خبرنگار مهر ، حسن بیادی با تاکید بر اینکه خبرنگاران همشهری خبر را منتقل می کند ولی روزنامه خبرها را سانسور می کند، افزود: این موضوع شایسته شورای شهر و شهرداری نیست و باید در این زمینه دقت بیشتری شود.

مهدی چمران نیز در ادامه گفت: یکی از دوستان نیز در این زمینه تذکر کتبی به شهرداری داده است.

امیر رضا واعظ آشتیانی نیز دیگر تذکر دهنده جلسه امروز شورا بود.

وی با اشاره به مصاحبه معاون مالی و اداری شهرداری تهران با روزنامه جهان صنعت ، گفت: ایشان در این مصاحبه دارایی های ثبت شده شهرداری را 300 هزار میلیارد تومان یعنی 33 میلیارد دلار اعلام کردند که یا در مصاحبه اغراق کرده اند و یا چیز دیگری است.

واعظ آشتیانی با تاکید بر اینکه با این اموال چرا شهرداری وام می گیرد ، افزود: این اموال را ریز به ریز به شورا اعلام کنند تا در شورای سوم بررسی شود.

این در حالی است که مبلغ اشاره شده در روزنامه جهان صنعت ، 300 هزار میلیارد ریال است با این حال بیادی گفت: اموال شهرداری از این هم بیشتر است در این مصاحبه کمتر اعلام شده است.

دکتر نادر شریعتمداری نیز با اشاره به این موضوع گفت: در هیچ کجا اموال را نمی فروشند تا مخارج را تامین کنند و این کار درستی نیست.