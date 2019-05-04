  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۸، ۸:۳۸

مجروحیت ده ها فلسطینی در حمله نظامیان صهیونیست به تظاهرات بازگشت

مجروحیت ده ها فلسطینی در حمله نظامیان صهیونیست به تظاهرات بازگشت

وزارت بهداشت فلسطین از مجروحیت دست کم ۵۰ فلسطینی در جریان حمله نظامیان صهیونیست به تظاهرات بازگشت در غزه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، وزارت بهداشت فلسطین اعلام کرد که در جریان حمله نظامیان صهیونیست به شرکت کنندگان در تظاهرات مسالمت آمیز بازگشت که هر جمعه در غزه برگزار می‌شود دست کم ۵۰ فلسطین مجروح شدند.

بر اساس این گزارش «رائد خلیل ابوطیر» یک شهروند فلسطینی نیز که به ضرب گلوله نظامیان صهیونیست در شرق خانیونس مجروح شده بود به شهادت رسید.

«فوزی برهوم» سخنگوی جنبش حماس اعلام کرد که حمله به تظاهرات کنندگان و شلیک گلوله به سمت آنها یک جنایت بزرگ است.

سخنگوی کمیته‌های مقاومت فلسطین نیز اعلام کرد که حمله نظامیان صهیونیست به تظاهرات کنندگان و بمباران مواضع مقاومت در غزه یک اقدام تجاوزکارانه بوده و مقاومت فلسطین حق دارد به این حملات واکنش نشان دهد.

کد مطلب 4607281

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها