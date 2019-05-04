مجروحیت ده ها فلسطینی در حمله نظامیان صهیونیست به تظاهرات بازگشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، وزارت بهداشت فلسطین اعلام کرد که در جریان حمله نظامیان صهیونیست به شرکت کنندگان در تظاهرات مسالمت آمیز بازگشت که هر جمعه در غزه برگزار می‌شود دست کم ۵۰ فلسطین مجروح شدند.

بر اساس این گزارش «رائد خلیل ابوطیر» یک شهروند فلسطینی نیز که به ضرب گلوله نظامیان صهیونیست در شرق خانیونس مجروح شده بود به شهادت رسید.

«فوزی برهوم» سخنگوی جنبش حماس اعلام کرد که حمله به تظاهرات کنندگان و شلیک گلوله به سمت آنها یک جنایت بزرگ است.

سخنگوی کمیته‌های مقاومت فلسطین نیز اعلام کرد که حمله نظامیان صهیونیست به تظاهرات کنندگان و بمباران مواضع مقاومت در غزه یک اقدام تجاوزکارانه بوده و مقاومت فلسطین حق دارد به این حملات واکنش نشان دهد.