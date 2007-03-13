ناشران مذهبی از انجمن اسلامی به وزارت ارشاد شکایت کردند

به گزارش خبرنگار مهر، این ناشران نسبت به رخ دادن تخلفات گسترده در برگزاری نمایشگاه کتابهای علوم قرآنی در ماه رمضان سال 1385 در تبعیض قائل شدن میان ناشران در جانمایی و غرفه بندی و دیگر موارد مربوط به این نمایشگاه متن شکایتی را تهیه و برای ارشاد ارسال کرده اند .

به گفته شمس فراهانی مدیر نشر فراهانی، ناشران اعلام کرده اند یکی دیگر از تخلفات صورت گرفته در جریان برگزاری نمایشگاه این بوده است که انجمن اسلامی از ناشران خواسته بوده تا پرداخت های مربوط به خود را در این نمایشگاه از طریق حساب جاری فردی که کارمند یکی از موسسات نشر است انجام دهند .

به اعتقاد ناشران تنظیم کننده این متن اقدام مذکور یک تخلف اداری است چرا که انجمن اسلامی می بایست از یک حساب دولتی برای این نمایشگاه استفاده می کرد نه این که مبالغ دریافتی از ناشران را به حساب یکی از اعضای خود واریز کند .

همچنین تبریزی مدیر نشر فیض کاشانی در این باره به مهر گفت: ناشران مذهبی امضاکننده این نامه به وزارت ارشاد اعلام کرده اند که اگر سال آینده نیز برگزاری نمایشگاه کتاب به هفت ناشری که خود را انجمن اسلامی ناشران می خوانند واگذار شود از شرکت در این نمایشگاه خودداری می کنند .