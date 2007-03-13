رادیو گفتگو در سال 85 یک پدیده بود

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر امروز نشست مطبوعاتی شبکه رادیویی گفتگو پیرامون ارزیابی عملکرد این شبکه در سال 85 و افق‌های سال 86 با حضور مهندس حسن محمدیان مدیر رادیو گفتگو، عطاء ابطحی مشاور طرح برنامه، علی شکوهی مسئول اتاق رویدادها و تحلیل‌ها، ابوالفضل عسگری مدیرپخش و پشتیبانی تولید، هادی پرگیر مدیر اجرایی این شبکه و نمایندگان رسانه‌ها در سالن همایش‌های معاونت صدا برگزار شد.

حسن محمدیان، مدیر رادیو گفتگو در این نشست گفت: "از آذر ماه سال گذشته که رادیو گفتگو عملاً راه‌اندازی شد، شش تا هفت ماه برای استراتژی، ماموریت و نوع برنامه‌سازی وقت گذاشتیم و با شورای کارشناسی که در سطح بالایی هستند، طرح اولیه این رادیو ارائه شد. ما در رادیو گفتگو شورای برنامه‌ریزی، شورای سیاست‌گذاری و ... راه اندازی کردیم و این شبکه با روزی شش ساعت برنامه فعالیت خود را شروع کرد و در حال حاضر در تمام حوزه‌ها چون دین و اندیشه، سیاست، اقتصادی، حقوق، فرهنگ و هنر، ادب و اجتماعی برنامه داریم."

وی با اشاره به عمده برنامه‌های سال 85 رادیو گفتگو که شامل فرهنگ، ادب و هنر بود، گفت: "ما در حوزه‌های سینما، تئاتر، موسیقی و مسائل فرهنگی برنامه‌های متنوعی داشتیم. علاوه بر آن سعی کردیم در تمام برنامه تضارب آراء و واقع‌گرایی وجود داشته باشد و در برنامه تفسیری و تحلیلی از نظر صاحب‌نظران مختلف استفاده کنیم. با کمی اغراق می‌توان گفت تاسیس رادیو گفتگو جزو پدیده‌های سال 85 بود و در دنیای رسانه نقش خوبی داشت. البته می‌توان تکمیل‌تر کرد. من از زحمات آقای مهندس ضرغامی و آقای خجسته تشکر می‌کنم، چرا که موسس این رادیو این دو نفر بودند."

محمدیان ادامه داد: "اگر امکانات فنی و مشکلات فرستنده‌ها برطرف شود، درسال 86 قصد داریم برنامه‌های این رادیو را روزانه به 18 ساعت برسانیم. یکی دیگر از ویژگی‌های رادیو گفتگو ساختار متفاوت این شبکه است. ما گروه برنامه‌ساز نداریم، بلکه شوراهای تخصصی داریم. این کار ما را راحت تر کرده است و می‌توانیم هر زمان که خواستیم برنامه‌ جدیدی را در جدول برنامه‌های این شبکه قرار دهیم. محتوا، سوژه و سفارش طرح بعد از تصویب شدن در مدیریت طرح و پژوهش به مدیریت پخش و پشتیبانی داده می‌شود تا محتوا تبدیل به برنامه شود و بعد از تحویل دادن به بخش نظارت، به پخش سپرده می‌شود."

مدیر رادیو گفتگو با بیان اینکه به جای روابط عمومی از ارتباطات استفاده کرده، گفت: "ارتباطات ما کارهای سایت را انجام می‌دهند. سایت رادیو گفتگو جزو سایت‌های موفق صدا و سیما است، حتی بخش اخبار ما جدا از معاونت صدا و سیما است و ما روزانه نیم ساعت خبر داریم که حتماً گسترش پیدا می‌کند. ما سعی می‌کنیم دیدگاه‌های مختلف صاحب‌نظران را برای مخاطبان پخش کنیم، چرا که معتقدیم مخاطبان خودشان این توانایی را دارند که بهترین دیدگاه را انتخاب کنند. البته ما از واژه‌های مثبت استفاده می‌کنیم و به هیچ کس توهین نمی‌کنیم. شعار ما این است که مخاطب بهترین راه را انتخاب کند."

وی خاطر نشان کرد: "ما در سال 86 قصد داریم برنامه‌های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی را بیشتر و برنامه‌های فرهنگی را تا حدودی تعدیل کنیم، چرا که در سال 85 به مسائل دانشجویان کمتر پرداخت کردیم. سال 86 به این موضوع بیشتر می‌پردازیم. همچنین برنامه‌هایی درباره اعتیاد خواهیم داشت. به زندان‌ها می‌رویم و میزگردهایی در زندان برگزار می‌کنیم. مسائل آموزش و پرورش از دیگر مسائلی است که سال 86 به آن می‌پردازیم. آقای پرویز بهرام هم طرحی درباره شاهکارهای ادبی جهان ارائه داده که سال آینده به آن می پردازیم. گفتگو با بازیگران پیشکسوت با اجرای فرزاد حسنی از دیگر برنامه‌های سال جدید است. "بدون خط خوردگی" هم جزو برنامه‌های جدید این شبکه رادیویی است که روی آنتن رفته است."

محمدیان در پاسخ به سوال خبرنگار مهر در مورد اینکه برنامه‌های رادیو گفتگو تنها در تهران قابل دریافت است و نه شهرستان‌ها، گفت: "در طرح اولیه، این شبکه رادیویی برای کل کشور در نظر گرفته شده بود. اگر امکانات فنی گسترش پیدا کند این کار را انجام می‌دهیم. البته در حال حاضر دماوند و قم نیز این شبکه را دریافت می کنند. در مجموع این کار به بودجه زیادی نیاز دارد."

ابوالفضل عسگری، مدیرپخش و پشتیبانی تولید درباره استفاده از موسیقی در رادیو گفتگو گفت: "ما از موسیقی‌ فاخر چون موسیقی ارکستر استفاده می کنیم و برنامه‌های زیادی پیرامون موسیقی تهیه کردیم." علی شکوهی، مسئول اتاق رویدادها و تحلیل‌ها هم در این نشست اشاره کرد: "ما مخاطبان خود را خواص تعریف کردیم و سعی می کنیم در برنامه تفسیری به چند صدایی توجه کنیم و صاحب‌‌نظران دیدگاه‌های خود را مطرح کنند. خبر از منظرهای مختلف پوشش داده می‌شود."

عطاء ابطحی، مشاور طرح برنامه با گلایه به مطبوعات گفت: "رادیو گفتگو در میان شبکه‌های مختلف، فرم متفاوتی دارد و یک پدیده در سال 85 بود، اما مطبوعات برنامه‌های این رادیو را منعکس ندادند. برنامه‌های این شبکه رادیویی یک نقطه عطف بود. رادیو گفتگو به موضوعات خاصی می‌پردازد و نظر صاحب نظران مختلف را منعکس می کند. این جزو ویژگی‌های این شبکه رادیویی است." مدیر رادیو گفتگو در انتهای این نشست به برنامه‌های متنوع نوروزی اشاره کرد.