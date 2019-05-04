۱۶۸ زنجانی در دوره آزمون اعطای مدرک تخصصی قرآن شرکت کردند

حجت الا سلام علیرضا بهبودی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه چهاردهمین دوره آزمون اعطای مدرک تخصصی قرآن کریم در استان زنجان همزمان با سراسر کشور در استان زنجان برگزار شد، افزود: آزمون اعطای مدرک تخصصی قرآن کریم از سال ۸۵ آغاز شده است.
وی اظهار کرد: این آزمون روز جمعه ۱۳ اردبیهشت ۹۸ با حضور ۱۶۸ داوطلب در رشتههای حفظ ۱۰، ۲۰ و ۳۰ جز قرآن کریم برگزار شد که از این تعداد ۵۰ نفر خانم و ۱۱۸ نفر آقا بودند.
سرپرست اداره دارالقرآن تبلیغات اسلامی استان زنجان با بیان اینکه شرکت کنندگانی که موفق به کسب نمره ۶۰ از ۱۰۰ شوند شهریور ماه امسال آزمون شفاهی خواهند داد، گفت: این افراد، در صورت قبولی در آن مدارک تحصیلی دیپلم تا دکترای قرآنی را کسب خواهند کرد. نتایج آزمون کتبی تا ۲ هفته آینده در سایت تلاوت اعلام میشود.
بهبودی تاکید کرد: این طرح از سوی شورای انقلاب فرهنگی در سال ۸۴ تصویبشده است و به افرادی که حافظ قرآن کریم هستند مدرک تخصصی داده میشود.
وی با بیان اینکه به دورههای تخصصی آموزش قرآن در استان زنجان بهاداده نشده است، افزود: متأسفانه قاریان مشارکت خوبی در اجرای این طرح ندارند و علت این امر هم این است که اطلاعرسانی لازم از این دوره به خوبی انجام نشده است.
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