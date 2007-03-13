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۲۲ اسفند ۱۳۸۵، ۱۶:۲۱

در استان مرکزی ؛

4700 نیروی پلیس امنیت ایام عید را تامین می کنند

فرمانده نیروی انتظامی استان مرکزی گفت: 4700 نیروی پلیس امنیت در بخشهای مختلف ، امنیت استان را در ایام نوروز تامین می کنند.

به گزارش خبرنگار مهر در اراک ، سردار نبی الله حیدری امروز در جمع خبرنگاران افزود: این نیروها در قالب 67 واحد گشتی در محورهای استان ، 11 کشت کنترل نامحسوس ، استقرار در 48 نقطه حادثه خیز چهار محور ساوه - همدان ، اراک - قم ، اراک -توره و دلیجان - اصفهان ، شش کمپ در نقاط پر ترافیک شهرها ، 60 واحد گشتی دو نفره و 40 واحد جاده ای در سراسر استان مستقر می شوند.

وی ، آغاز فعالیت این واحدها را از 25 اسفند تا یک روز پس از پایان تعطیلات عنوان کرد و گفت: این نیرو تلاش می کند در قالب ایجاد نظم و امنیت در ایم تعطیلات خدمات خود را به مردم ارائه دهد.

سردار حیدری از شهروندان خواست در این ایام بیش از گذشته به توصیه های نیروی انتظامی و مراقبت از اموال خود توجه کنند.

کد مطلب 460733

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