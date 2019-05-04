گذر آبادان از خطر سیلاب/پایش و نظارت وضعیت روان آبها ادامه دارد

حسین حمیدپور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به انجام اقدامات پیشگیرانه و مقابله‌ای، آبادان کمترین خسارت را در زمینه سیل و روان آب‌ها متحمل شد.

وی افزود: چند روزی است که حجم روان آب‌های حاشیه جاده آبادان ماهشهر بدون اندک تغییری باقی مانده و به نظر می‌رسد تا یک هفته دیگر این روان آب‌ها به اتمام برسد.

شهردار آبادان تصریح کرد: جمعی از نیروهای شهرداری همچنان کار پایش و نظارت بر این روان آب‌ها را به طور مستمر انجام می‌دهند تا در صورت بروز هرگونه تغییر در حجم آب، اقدامات لازم انجام شود.

حمیدپور یادآور شد: به طور حتم اگر اقدامات پیشگیرانه و مقابله‌ای با روان آب‌ها و سیل در آبادان به موقع انجام نمی‌شد بسیاری از نقاط شهر از جمله صنگور، سلیچ شرقی و غربی، مسکن مهر و حتی روستاهای حاشیه بهمنشیر با آن درگیر و به دردسر می‌افتادند، اما خوشبختانه تاکنون هیچ تهدیدی از بابت سیل و روان آب‌ها متوجه آبادان نشده است و در حال حاضر آبادان از این بابت در وضعیت سفید قرار دارد.