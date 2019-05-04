برگزاری لیگ استان بهترین راه برای کشف استعدادهای دوچرخه سواری است

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی هیئت دوچرخه سواری آذربایجان شرقی، رسول هاشم کندی دیشب در جلسه سالیانه رؤسای هیئت‌های دوچرخه سواری شهرستان‌های استان با اشاره به وجود استعدادهای نهفته در شهرستان‌ها، اظهار کرد: استعدادهای دوچرخه سواری زیادی چه در تبریز و چه در شهرستان‌ها وجود دارد که لازم است هیئت‌ها و مربیان نسبت به کشف و پرورش آنها اقدام کنند.

وی افزود: شهرستان‌هایی که فاقد فضا و امکانات لازم برای استعدادیابی و برگزاری تمرینات در بخش کورسی دارند، می‌تواند در بخش‌های BMX و کوهستان فعالیت کنند.

سرپرست هیئت دوچرخه سواری آذربایجان شرقی عنوان کرد: ما در هیئت استان تلاش داریم تا با حداقل هزینه‌ها کلاس‌های مربیگری، داوری و کارگاه‌های آموزشی برگزار کنیم. هیئت استان با توجه به برگزاری ۳۳ دوره تور آذربایجان و داشتن رکابزنانی در سطح قهرمانی آسیا و همچنین نفرات ملی پوش، همچنان پیشرو و قطب دوچرخه سواری در کشور است.

هاشم کندی در خصوص زمان برگزاری سی و چهارمین دوره تور دوچرخه سواری ایران - آذربایجان یادآور شد: دوره سی و چهارم تور قرار است مهر ۹۸ در پنج مرحله برگزار شود و خوشبختانه برای برگزاری این دوره تور، پس از سال‌ها مشکلی از بابت جوایز و هزینه‌ها نداریم و همچنین با توجه به توافقاتی که با شبکه ورزش شده، این دوره از تور دوچرخه سواری ایران - آذربایجان به صورت زنده از تلویزیون پخش می‌شود.