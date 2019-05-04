به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، مدیرکل دفتر فنی مرتع سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور افزود: پراکنش و میزان بارش‌های چند ماهه اخیر در نیم قرن گذشته بی سابقه بوده و وجود بانک بذر مناسب در خاک‌های مرتعی موجب رویش انواع گونه‌ها و افزایش تولید علوفه در این عرصه‌ها شده است.

ترحم بهزاد گفت: با افزایش هر میلی متر بارندگی، یک کیلوگرم در هر هکتار در عرصه‌های مرتعی تولید علوفه افزایش می‌یابد.

وی اظهار داشت: در برخی مناطق مرتعی به علت کاهش چرا و احتمال باقی ماندن علوفه‌های مرتعی به ویژه علوفه‌های یکساله، احتمال وقوع آتش سوزی وجود دارد و از این رو برای جلوگیری از حریق در این عرصه‌ها بخشنامه‌ای در ۱۳ بند تدوین و به استان‌های کشور ابلاغ کرده ایم.

بهزاد درباره مفاد این بخشنامه تصریح کرد: در این بخشنامه به استان‌ها تاکید شده به منظور جلوگیری از باقی ماندن علوفه خشک در مراتع با هماهنگی مراکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان نسبت به برآورد ظرفیت چرای واقعی مرتعی برای افزایش تعداد دام وارده، به موقع اقدام کنند.

وی افزود: در مراتعی که به علت محدودیت تعداد دام، امکان استفاده کامل از علوفه توسط دام وجود ندارد و از طرفی امکان برداشت یا درو مستقیم علوفه مراتع و سیلوی آن وجود دارد، بهره برداران می‌توانند برای ذخیره علوفه در سال‌های کم باران و ذخیره علوفه زمستانی، این علوفه‌ها را برداشت و درو کنند.

مدیرکل فنی مرتع سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور ادامه داد: اکثر تیپ‌های مرتعی گندمیان و یا تیپ‌های مرتعی بوته زار یا درختچه زاری که زیراشکوب آنها گندمیان یکساله یا چند ساله رویش دارند، مستعد وقوع و گسترش حریق هستند و از این رو در بخشنامه مذکور به استان‌ها پیشنهاد شده با هماهنگی و تعامل بهره برداران ذینفع مرتعی اقدام به چرای متراکم دام در مقاطع زمانی فشرده در این محدوده‌ها کنند تا پوشش گیاهی به صورت کامل و یکنواخت برداشت شود.

وی گفت: از استان‌ها خواسته شده حتی الامکان امکانات ابتدایی اطفای حریق را تهیه و ضمن ارائه آموزش‌های لازم، این امکانات را در اختیار بهره برداران، دهیاری‌ها و جوامع محلی قرار دهند.

بهزاد با اشاره به سطح مراتع کشور اذعان داشت: بیش از ۵۲ درصد از سطح کشور شامل ۸۴.۸ میلیون هکتار را مراتع تشکیل می‌دهد و در حال حاضر سرانه مرتع در ایران ۱.۳۲ هکتار و سرانه جهانی آن ۸۲ صدم هکتار است.

وی تصریح کرد: ۲۵ درصد ارزش هر هکتار مرتع مربوط به تولید علوفه و ۷۵ درصد مربوط به ارزش‌های زیست محیطی است.

بهزاد گفت: برآورد می‌شود از ۸۴.۸ میلیون هکتار مرتع کشور در شرایط زمان بارندگی ۱۰.۷ میلیون تن علوفه تولید شود که با توجه به کاهش بارندگی در سنوات گذشته این میزان تولید به ۸.۳ میلیون تن رسیده بود و امسال هم با افزایش بارش‌ها افزایش تولید علوفه مرتعی را داریم.