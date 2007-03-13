28 اسفند فهرست نهایی تیم ملی را اعلام می کنیم

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی مناجاتی ضمن بیان این مطلب افزود : طبق روال هر هفته ، روز دوشنبه اعضای کادر فنی تیم ملی تشکیل جلسه دادند و برای تماشای نزدیک رقابت های لیگ برتر برنامه ریزی شد تا مربیان تیم ملی علاوه بر سنجش وضعیت آمادگی ملی پوشان ، برخی بازیکنان شاخص و آینده دار را نیز شناسایی کنند .



وی ادامه داد : از دیگر مباحث جلسه روز گذشته ، برنامه تمرینات تیم ملی برای بازی دوستانه با قطر بود . بازیکنان تیم طی روزهای 26، 27 و 28 اسفندماه درتهران تمرین خواهند کرد و سپس به دوحه عزیمت می کنیم . در دور جدید تمرینات بیش از 30 بازیکن به اردو دعوت خواهند شد که بازیکنان جوانی از راه آهن ، فجرسپاسی ، استقلال اهواز و ابومسلم نیز جزو دعوت شدگان هستند و روز 28 اسفند فهرست نهایی تیم ملی برای بازی با قطر اعلام می شود .

مناجاتی در پایان گفت: سه شنبه هفته آینده عازم کشور قطر می شویم . طبق توافق انجام شده بازی با قطرحالت رفت و برگشت دارد و به احتمال فراوان خرداد ماه در تهران میزبان این تیم خواهیم بود .

