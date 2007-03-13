  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۲۲ اسفند ۱۳۸۵، ۱۴:۳۵

مهدی مناجاتی:

28 اسفند فهرست نهایی تیم ملی را اعلام می کنیم

28 اسفند فهرست نهایی تیم ملی را اعلام می کنیم

سرپرست تیم ملی فوتبال ایران گفت : بازیکنان جدیدی برای بازی با قطر به اردو دعوت می شوند و با بیش از 30 بازیکن تمرینات خود را آغاز می کنیم .

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی مناجاتی ضمن بیان این مطلب افزود : طبق روال هر هفته ، روز دوشنبه اعضای کادر فنی تیم ملی تشکیل جلسه دادند و برای تماشای نزدیک رقابت های لیگ برتر برنامه ریزی شد تا مربیان تیم ملی علاوه بر سنجش وضعیت آمادگی ملی پوشان ، برخی بازیکنان شاخص و آینده دار را نیز شناسایی کنند .

وی ادامه داد : از دیگر مباحث جلسه روز گذشته ، برنامه تمرینات تیم ملی برای بازی دوستانه با قطر بود . بازیکنان تیم طی روزهای 26، 27 و 28 اسفندماه درتهران تمرین خواهند کرد و سپس به دوحه عزیمت می کنیم . در دور جدید تمرینات بیش از 30 بازیکن به اردو دعوت خواهند شد که بازیکنان جوانی از راه آهن ، فجرسپاسی ، استقلال اهواز و ابومسلم نیز جزو دعوت شدگان هستند و روز 28 اسفند فهرست نهایی تیم ملی برای بازی با قطر اعلام می شود .

مناجاتی در پایان گفت: سه شنبه هفته آینده عازم کشور قطر می شویم . طبق توافق انجام شده بازی با قطرحالت رفت و برگشت دارد و به احتمال فراوان خرداد ماه در تهران میزبان این تیم خواهیم بود .

کد مطلب 460744

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها