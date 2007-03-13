برگزاری نشست تخصصی سرگذشت پژوهان دانش آموز سراسر کشور

به گزاشر خبرگزاری مهر ، در این نشست تخصصی دانش آموزان به تبادل و بررسی اطلاعات و تجربیات خود در خصوص سرگذشت پژوهی همکلاسی های آسمانی خود می پردازند.

نشست تخصصی سرگذشت پژوهان دانش آموزان سراسر کشور بخشی از طرح سراسری همکلاسی آسمانی است که به سرنوشت پژوهی دانش آموزان شهید می پردازند. دانش آموزان شهید پژوه در ابتدا از طریق هیئت های دانش آموزی انصار المهدی (عج) و انجمن های اسلامی مدارس سراسر کشور با جایگاه و مقام شهید در آیات قرآنی و روایات دینی آشنا می شوند.

در مرحله بعد دفترچه های سرگذشت پژوهی در اختیار دانش آموزان قرار می گیرد که حاوی بخش هایی نظیر وصیت نامه ، زندگی نامه ، صفحه خاطرات شهید ، دل نوشته ، فیلم و تصویر مربوط به دانش آموز شهید است که سرگذشت پژوهان به جمع آوری این مطالب از خانواده شهید مورد نظر خود می پردازند.

بر پایه این گزارش ، سال گذشته نخستین کنگره همکلاسی آسمانی و نشست تخصصی سرگذشت پژوهان دانش آموز سراسر کشور با حضور بیش از 13 هزار دانش آموز در مناطق عملیاتی دوکوهه برگزار شد.