نهایی شدن ترکیب تیم ملی شمشیربازی برای مسابقات کسب امتیاز المپیک

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت‌های تأثیر گذار در امتیاز المپیکی شمشیربازان برای المپیک ۲۰۲۰ توکیو از مسابقات جایزه بزرگ کره جنوبی (۶ تا ۸ اردیبهشت ماه) آغاز شد اما از آنجا که این رقابت‌ها تنها در بخش انفرادی برگزار می‌شد، تیم اعزامی ایران با ترکیبی سه نفره شامل مجتبی عابدینی، علی پاکدامن و محمد رهبری در مسابقات شرکت داشت.

این در حالی است که دیگر رقابت‌های پیش روی شمشیربازی که در تقویم فدراسیون جهانی برای اسلحه سابر قرار دارد، همزمان در دو بخش انفرادی و تیمی برگزار می‌شود. به همین دلیل تیم ایران که کسب سهمیه تیمی المپیک را در برنامه دارد، باید با ترکیبی کامل در آنها شرکت داشته باشد.

در همین راستا رقابت‌های انتخابی برای تعیین نفر چهارم تیم ملی شمشیربازی اسلحه سابر برگزار شد. در این مسابقات محمد فتوحی در رده نخست قرار گرفت و نیما زاهدی، فرزاد باهر ارسباران و امیرحسین شاکری هم به ترتیب در رده‌های دوم تا چهارم ایستادند.

بدین ترتیب محمد فتوحی به عنوان نفر چهارم در ترکیب تیم ملی شمشیربازی اسلحه سابر و در کنار مجتبی عابدینی، علی پاکدامن و محمد رهبری قرار گرفت. این تیم با همین ترکیب در مسابقات جام جهانی اسپانیا و جایزه بزرگ مسکو شرکت می‌کند.

پیمان فخری سرمربی تیم ملی شمشیربازی اسلحه سابر در گفتگو با خبرنگار ضمن اعلام این خبر گفت: عملکرد شمشیربازان در این دو رویداد برای تعیین ترکیب تیم اعزامی به مسابقات بعد ملاک عمل قرار خواهد گرفت. هدف ما کسب سهمیه تیمی برای المپیک توکیو است و به همین منظور باید بهترین‌ها در مسابقات انتخابی در اختیار داشته باشیم.

رقابت‌های شمشیربازی جام جهانی اسپانیا ۲۰ تا ۲۲ اردیبهشت ماه در مادرید اسپانیا برگزار می‌شود. تیم ملی ایران پنجشنبه پیش رو عازم محل برگزاری این رقابت‌ها می‌شود. رقابت‌های جایزه بزرگ مسکو هم ۳ تا ۵ خردادماه برگزار می‌شود.