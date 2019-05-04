ویژه برنامه های گام دوم انقلاب از سوی تبلیغات اسلامی اجرا می شود

حجت الاسلام محمد صادق مهرابی در گفت و گو با خبرنگار مهر، گفت: بیانیه گام دوم انقلاب، که نشاندهنده ثبات گفتمانی برپایی تمدن نوین اسلامی است با رهنمودهای مقام معظم رهبری تدوین شده است و به همین منظور در نظر داریم که بنابر اصول این بیانیه و تحقق آن در آستانه ماه مبارک رمضان اولینگامها در راستای فراگیر شدن آن برداشته شود.
وی در ادامه به برنامههای پیشنهادی سازمان تبلیغات اسلامی در ماه مبارک رمضان اشاره کرد و گفت: تلاش بر آن است تا با تشکیل جلسه مشورتی با هیئت امنای مساجد و مشورت با جوانان مسجد برنامههای پیشنهادی را انتخاب و از ابتدای ماه رمضان به اجرا در بیاوریم. تاکنون بیش از ۵۰ برنامه پیشنهادی برای انتخاب ارائه شده است.
مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس با اشاره به بخش قرآنی این برنامهها یادآور شد: تفسیر سورههای قرآن کریم، جز خوانی و مراسم تجلیل از حافظان، قاریان و مربیان قرآنی بخشی از این برنامههاست.
حجت الاسلام مهرابی افزود: در ایام مبارک رمضان برنامه دعوت از پزشکان متعهد را برای ویزیت رایگان از مردم خواهیم داشت.
مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس همچنین افزود: با توجه به اینکه مسجد به نوبه خود میتواند مکانی بسیار مناسب برای تقابل مردم و مسئولان باشد، در این ایام با دعوت از مسئولان شهری و محلی و نمایندگان مجلس مشکلات اهالی محله را به سمع آنها میرسانیم و متقابلاً آنها نیز به ارائه گزارشی از عملکردشان برای مردم خواهند پرداخت.
حجتالاسلام محرابی گفت: آسیبشناسی و آسیبزدایی از معضلات اجتماعی همواره از اصلیترین محورهایی بوده است که سازمان تبلیغات اسلامی بر آن تاکید کرده است. یکی از برنامههایی که در این راستا در این ایام به اجرا درخواهد آمد دعوت از کارشناسان مواد مخدر با همکاری نیروی انتظامی در شهرها و روستاهای استان خواهد بود.
وی در ادامه اضافه کرد: عیادت از خانواده شهدا، جانبازان و ایثارگران، برگزاری یادواره شهدای محله و دیگر برنامههایی برای زنده نگه داشتن یاد شهدا نیز از دیگر برنامههای این سازمان در این روزها خواهد بود.
مدیرکل اداره تبلیغات اسلامی فارس گفت: کودکان و نوجوانان از مهمترین سرمایههایی هستند که آینده ایران فردا بر روی دوش آنان خواهد بود لذا ادارهکل تبلیغات اسلامی فارس در نظر دارد تا در ایام ماه مبارک رمضان برنامه برنامههایی فرهنگی- هنری را برای آموزش و ارتقا سطح معنوی این عزیزان در مساجد برگزار کند.
حجتالاسلام مهرابی در انتها خاطرنشان کرد: دعوت از کارشناسان امور خانواده برای بیان بیان مهارتهای جمعی و تحکیم نهاد خانواده از دیگر برنامههای مهمی است که در این روزها ضرورت آن بیش از پیش احساس میشود که این مهم را نیز در رأس فعالیتهای این ایام خواهیم داشت.
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