کور درمانی در قم/ روایت چشمانی که سفید شدند

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها - سمانه سادات فقیه سبزواری: «چشم ۹ نفر در یکی از کلینیک‌های خصوصی قم کور شد»، خبری تکان دهنده و نگران کننده که به سرعت در تمام فضای مجازی پر شد و کمی بعد خبر دیگری از سوی محمود پرهام معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی قم منتشر شد که خبر پیشین را تکذیب نمی‌کرد و خبر از عفونت چشم ۹ بیماری بود که پس از ویزیت اولیه بعد از جراحی مشخص شده بود چشم بیماران در این کلینیک خصوصی دچار عفونت شده است. خبرهای ضد و نقیض در فضای مجازی و کوچه و بازار هر لحظه اضافه می‌شد.

حتی فکر کردن به این موضوع که برای درمان بروی و نابینا شوی سخت بود تا دیروز دنیا را با تمام زیبایی‌ها و رنگ آمیزی هایش مشاهده می‌کردی و امروز جز سیاهی و تاری چشمانت نبیند.

تحقیقات برای یافتن بیماران این کلینیک خصوصی به نتیجه رسید و توانستیم وضعیتشان را از خانواده‌هایشان جویا شویم. در نتیجه تحقیقات متوجه شدیم که چند تن از کسانی که در این فاجعه پزشکی که برخی علاقمند هستند آن را یک اتفاق ساده و یا قصور عنوان کنند، به جز همشهریان، ساکنان شهرهای دیگر نیز هستند که برای درمان، شهر قم را انتخاب کردند و متأسفانه سوی چشمانشان از بین رفته است.

زهرا اسفرم از نزدیکان یکی از بیمارانی است که برای درمان آب مروارید به قم سفر کرده و به امید اینکه نور چشمانش بهتر از قبل می‌شود زیر تیغ جراحی رفت و دیدگانش تیره و تار شد.

اسفرم همه چیز را در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اینگونه تعریف می‌کند: خاله‌ام در قم مهمان بود و برای جراحی یکی از چشمانش که به آب مروارید دچار شده بود توسط یکی از جراحان چشم ویزیت و نوبت عمل به وی داده شد.

وی افزود: صبح ۳۱ فروردین‌ماه بود برای جراحی به یکی از کلینیک‌های خصوصی مراجعه کردیم. عمل جراحی به پایان رسید و مراحل ترخیص به سرعت اجرا شد اما از بدو ترخیص این بیمار با سردردهای عجیب و چشم درد شدید مواجه شد، سحرگاه روز بعد بود که با دیدن تب و تاب خاله‌ام که پیرزن ۷۵ ساله‌ای است به یکی از درمانگاه‌ها مراجعه کردیم اما این درد امان بیمار را بریده بود تا اینکه صبح شد و به کلینیک مراجعه کردیم علت بی تابی بیمار تشخیص داده نشد و این دردها تا روز بعد ادامه داشت و موجب شد بار دیگر به پزشک مراجعه کنیم و این بار پزشک معالج پس از بررسی متوجه شد عفونت شدید چشم این بیمار را فرا گرفته و پس از تزریق اولیه و دستور بستری در تهران ما را روانه بیمارستان فارابی در تهران کرد.

پس از رسیدن به بیمارستان فارابی متوجه شدیم عفونتی شدید موسوم به عفونت بیمارستانی چشم بیمار را درگیر کرده است

وی گفت: پزشک معالج و رئیس کلینیک در حالی که می‌دانستند کوتاه‌ترین زمان هم برای از بین نرفتن امید در این حادثه حیاتی است ما را به حال خود رها کردند تا با وسیله‌ای شخصی به تهران برویم. پس از رسیدن به بیمارستان فارابی و بررسی پزشکان متوجه شدیم عفونتی شدید موسوم به عفونت بیمارستانی چشم بیمار را درگیر کرده است و کمتر امیدی به بهبودی است. اقدامات درمانی توسط پزشکان متخصص آغاز و بیمار به مدت یک هفته در بیمارستان بستری شد.

اسفرم افزود: در طول این مدت چند عمل جراحی مختلف بر روی چشم بیمار انجام شد، پیوند قرنیه، ترمیم شبکیه عمل‌هایی بود که نتایج مطلوبی را به دنبال نداشت و بنا به گفته پزشکان در بیمارستان فارابی عفونت زیاد موجب خوردگی شبکیه شده بود. تلاش‌ها برای خشک کردن عفونت ادامه دارد و به صورت قطعی گفته شد که امیدی به بازگشت بینایی خاله‌ام وجود ندارد.

علی جواد دیگر بیماری است که برای درمان به قم سفر کرده و در کلینیک خصوصی مورد جراحی قرار گرفته است.

احمد پسر این بیمار به خبرنگار مهر می‌گوید که به منظور معاینات پزشکی به قم آمدیم و پس از مراجعه به کلینیک چشم پزشکی خصوصی تشخیص داده شد پدرم به بیماری آب مروارید دچار شده و باید جراحی شود. ما با اطمینان خاطر پدرم را به تیغ جراحی سپردیم اما پس از جراحی پدرم با سردرد و چشم درد فراوان مواجه شد و حتی متوجه شدیم نمی‌تواند اطرافش را ببیند، روز دوم پس از اینکه به کلینیک مراجعه کردیم، پس از معاینات اولیه به ما گفتند باید سریع به بیمارستان فارابی تهران بروید.

وی گفت: با اینکه وضعیت بیمار حاد بود و باید با مراقبت خاص اعزام صورت می‌گرفت، خودمان رفتیم. پدرم به سرعت در بیمارستان فارابی بستری و مورد جراحی قرار گرفت. اما با وجود تلاش پزشکان امکان بازگشت بینایی به چشمان پدرم وجود ندارد.

بنا به گفته وی این بیمار ۸۶ ساله در حال حاضر با درد فراوانی مواجه است و درمان هنوز ادامه دارد. هرچند که از بیمارستان مرخص شده است اما مشکلات ناشی از آلودگی و عفونت همچنان ادامه دارد.

پزشک معالج حتی پس از معاینه مجدد نیز نگفت که دچار عفونت شده‌ای

پس از پیگیری برای یافتن دیگر بیماری که در این ماجرا دچار آسیب شده بود با آقای سامع تماس گرفتیم که با مهربانی خود پاسخگوی ما است. درد چشم آزارش می‌دهد و در صدایش درد و آهی نهفته است که هر گوش شنوایی حتی اگر برای نخستین بار هم صدای او را بشنود متوجه ناراحتی‌اش خواهد شد. برایمان اینگونه تعریف می‌کند که ۳۱ فروردین‌ماه بر اساس نوبتی که برای عمل جراحی داشتم از به قم آمدم و مورد جراحی قرار گرفتم.

وی افزود: از لحظات نخست ترخیص از این کلینیک چشم پزشکی با سردردهای عجیب و دردناکی مواجه بودم روز بعد از جراحی همراه با دامادم به کلینیک مراجعه کردیم و به پزشک معالج گفتم دردهای ناشی از این جراحی به شدت اذیت می‌کند، اما پزشک معالج با عنوان اینکه التهاب است مرا به اتاق پانسمان ارجاع داد که پرستار همان کلینیک به من گفت چشم شما عفونت دارد. از این حرف پرستار نگران بودم و با پزشک مطرح کردم و پاسخ خاصی به ما داده نشد تا اینکه روز بعد در تماسی از سوی این کلینیک چشم پزشکی از پسرم خواسته شد هرچه سریع‌تر برای معاینه مجدد به کلینیک برویم.

پزشک معالج حتی پس از معاینه مجدد نیز نگفت که دچار عفونت شده‌ای؛ با تزریق داخل چشم به همراه معرفی نامه ما را به بیمارستان فارابی ارجاع دادند. به اینجا که می‌رسد صدایش می لرزد و ادامه گفت و گو را به دخترش می‌سپارد. دختر این بیمار با اشاره به مصاحبه اخیر دکتر پرهام معاون دانشگاه علوم پزشکی می‌گوید: در حالی ایشان با کوچک نشان دادن این فاجعه از ترخیص ۶ بیمار از جمع ۹ بیماری که در این کلینیک مورد جراحی قرار گرفته و نابینا شده‌اند سخن می‌گوید که وضعیت هیچیک از بیماران خوب نیست و بیمارستان بیشتر از مدت زمان محدود نمی‌تواند بیمار را نگه دارد و ترخیص می‌کند تا ادامه درمان در منزل انجام شود. پزشکان به دنبال خشک کردن عفونت هستند با چند کلینیک و درمانگاه تماس گرفتیم اما هیچ مرکزی ما را پذیرش نمی‌کند. ما از پزشک معالج و رئیس کلینیک چشم پزشکی اعلام شکایت کردیم.

بغض مانع از گفتن دردهایی که با دیدن درد پدر بر سینه دارد، نمی‌شود و می‌گوید: در این مدت هیچ کسی برای دلجویی و پیگیری وضعیت این بیماران مراجعه نکرده است، اگر دردی از ما دوا نمی‌کنند حداقل نمک بر زخم نباشد.

پدرم پیرمردی ۶۷ ساله است که به دلیل قرار گرفتن در این شرایط بسیار افسرده شده است

هدایت زندیه نیز دیگر بیماری است که در ۳۱ فروردین در این کلینیک خصوصی مورد جراحی قرار گرفته و در مقابل مبالغی که پرداخت کرده است، چشم او برای همیشه بخاطر آلودگی تجهیزات اتاق عمل نابینا شد.

محسن زندیه پسر هدایت زندیه نیز از وضعیت پدرش می‌گوید: پدرم بینایی اش را از دست داد و سرگیجه و سر درد دارد، او نابینا شده است. پدرم چند روزی را در بیمارستان فارابی بستری بود و مورد جراحی قرار گرفت. پس از چند روز از بیمارستان فارابی مرخص شد اما با توجه به وضعیت بحرانی پدرم به سرعت در بیمارستان دیگری در کرج بستری اش کردیم. پدرم پیرمردی ۶۷ ساله است که به دلیل قرار گرفتن در این شرایط بسیار افسرده شده است. یکی از پزشکان در بیمارستان فارابی گفت که باید زمان بدهید، اتفاق ناخوشایندی افتاده و ممکن است هیچ‌گاه بینایی‌اش بازنگردد. پسر این بیمار یز تاکید می‌کند ما از مراجع قانونی پی گیر هستیم.

سید کاظم حسینی دیگر بیمار ۶۴ ساله قمی است و در همان روز و توسط همان پزشک مورد جراحی در کلینیک خصوصی قرار گرفته است.

پسرش سید محمد حسینی در پاسخ به پرسش‌هایمان مبنی بر چگونگی وضعیت بیمارشان اینگونه می‌گوید: پدرم در یکی از کلینیک‌های خصوصی جراحی کرد و دچار عفونت شد، سردرد و چشم درد از روز اول پس از جراحی امانش را برید و پس از مراجعه به پزشک معالج، ما را به بیمارستان فارابی ارجاع دادند و در آنجا نیز پیوند قرنیه صورت گرفت. اما در حال حاضر پدرم نمی‌تواند ببیند و به ما امیدی داده نشده که بتواند بینایی اش را بدست بیاورد. از روز اول تا کنون از دانشگاه علوم پزشکی و یا کلینیک کسی به ما مراجعه نکرده و دلجویی صورت نگرفته است.

در ادامه پی گیری ها با فاطمه هاشمی وکیل پرونده این مصدومان که مادر وی نیز در این ماجرا دچار آسیب شده است، سخن گفتیم.

هاشمی اینگونه روایت می‌کند ۳۱ فروردین عمل‌های متعددی در یکی از کلینیک‌های خصوصی انجام می‌شود که ۹ نفر دچار عفونت شدید شدند و همین عامل موجب شد چند نفر آنان بینایی خود را از دست بدهند. در این راستا وکالت جمعی از این بیماران اخذ شد و پرونده قضائی این کلینیک برای بررسی قصور پزشکی و دیگر احتمالات در شعبه ۶ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب باز شده است.