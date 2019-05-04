به گزارش خبرنگار مهر، سکینه الماسی صبح شنبه در اختتامیه سیزدهمین جشنواره تئاتر کودک و نوجوان استان بوشهر اظهار داشت: صنعت نفت باید در اجرای مسئولیتهای اجتماعی به حوزه فرهنگ نگاه ویژهای داشته باشد.
نماینده مردم شهرستانهای دیر، کنگان، جم و عسلویه در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: تفکیک اعتبارات هنر از فرهنگ نقش مهمی در حل مشکلات هنرمندان دارد.
وی ضمن تقدیر از هنرمندان شهرستان دیر و استان بوشهر اظهار داشت: هنرمندان شهرستان دیر در حوزه فرهنگ و هنر در استان بوشهر سرآمد هستند و در سطح کشور هم خوش درخشیدهاند.
الماسی خاطر نشان کرد: همکاری و هم افزایی همه دستگاههای فرهنگی باعث رشد و توسعه هنر میشود و نیاز است برای برپایی هرچه بهتر این جشنوارهها دستگاههای متولی فرهنگ پای کار بیایند.
نماینده مردم دیر کنگان جم و عسلویه در مجلس شورای اسلامی گفت: ظرفیت شهرستانهای جنوبی استان بوشهر در حوزه فرهنگ و هنر بسیار بالا است و زیبنده ادارههای فرهنگ و ارشاد اسلامی نیست که یک سالن اجتماعات برای نشستها و جلسهها داشته باشند.
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