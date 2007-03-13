دکتر یوسف مولایی، کارشناس حقوق بین الملل و استاد دانشگاه در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به احتمال سفر دکتر احمدی نژاد به نیویورک جهت حضور در جلسه شورای امنیت سازمان مل متحد، اظهار داشت: اعلام احتمال حضور رئیس جمهور در جلسه شورای امنیت به صورت رسمی از اهمیت مرحله کنونی بررسی موضوع هسته ای ایران حکایت دارد و البته این رویکرد با موضع پیشین دولت ایران مبنی بر بی اهمیت بودن اعمال شورای امنیت و بی توجهی تهران به اقدامات فراقانونی این نهاد بین المللی، در تناقض قرار می گیرد.

وی افزود: اگر به واقع نیت اساسی ما دفاع از حقوق ملت ایران باشد، فکر می کنم مدت ها قبل از صدور چنین قطعنامه ای باید با سیاست هایی از پیش تعیین شده و یک استراتژی معین به حل و فصل مسالمت آمیز مسئله می پرداختیم و یا حداقل مسیر تعامل را هموار می کردیم اما به هر صورت در شرایط کنونی فکر نمی کنم انجام چنین سفری، جز نمایش تقابل موضع کنونی با مواضع قبلی، فایده چشم گیری برای ما داشته باشد.

این کارشناس حقوق بین الملل، هم چنین درباره علل چنین تصمیم گیری هایی از سوی دستگاه اجرایی کشور، گفت: از بعد کارشناسی واقعا به نظر می رسد که دولت محترم در عرصه مناسبات خارجی از عدم حضور مشاوران برجسته رنج می برد و متاسفانه آن گونه که شاهدیم ظاهرا ابتدا مواضعی اتخاذ می شوند و سپس به نظرخواهی از کارشناسان پرداخته می شود و این رویه در آینده به زیان کشور خواهد بود.